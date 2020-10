Grondlegger R-getal schrikt en waarschuwt Nederland

Hij heeft er naar eigen zeggen ook "een hekel aan", maar het dragen een van mondkapje is volgens de Amerikaanse epidemioloog Marc Lipsitch wel een essentiële maatregel om te voorkomen dat zwaardere ingrepen - zoals een lockdown - nodig zijn. Zeker omdat Nederland het systeem van bron- en contactonderzoek niet op orde heeft.

Lipsitch is een van de grondleggers van het R-getal voor covid-19, het getal dat aangeeft hoeveel anderen iemand met een corona-infectie gemiddeld besmet. De Harvard-professor schreef samen met Jacco Wallinga, hoofdmodelleur van het RIVM, een artikel over de R.

'Afwachten is geen optie'

Lipsitch is geschrokken van het aantal nieuwe besmettingen in Nederland, dat vandaag en gisteren bijna 6000 telde. Vorige week vrijdag was dat nog 3825. "Een R-getal van 1,17, dat is zeer zorgwekkend."

Helemaal met de winter voor de deur is afwachten geen optie meer, zegt Lipsitch. "Nu het kouder wordt, wordt het lastiger om social distancing-maatregelen te handhaven. We zijn weer vaker binnen en het aantal besmettingen zal verder groeien." Als met preventieve maatregelen het aantal nieuwe besmettingen niet snel daalt, is een lockdown onvermijdelijk, zegt hij.