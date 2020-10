Speciaal onderwijs stuurt 18-plussers ten onrechte weg

Leerlingen hebben tot en met hun twintigste recht op speciaal onderwijs, maar in de praktijk moeten leerlingen die niet in staat zijn een diploma te halen, vaak op hun achttiende van school. Na de invoering van het passend onderwijs in 2014 is het aantal 19- en 20-jarigen in het speciaal onderwijs gehalveerd.

Het gaat om leerlingen die zware ondersteuning nodig hebben vanwege hun beperking, ziekte of stoornis. Maar die nog wel in staat zijn om iets te leren. Hoe klein het leerdoel ook is.

Keuzes maken

De zoon van Monique Biloro, Marcus, heeft een zware beperking. Toch was hij in staat om op school nieuwe dingen te leren. "Hij leerde daar hoe hij zijn armen functioneel moet gebruiken om bijvoorbeeld te eten of om een rollator te gebruiken. Ook leerde hij keuzes maken."

Sinds de invoering van het passend onderwijs bepalen zogenoemde samenwerkingsverbanden welke leerlingen nog naar school mogen. In zo'n verband zitten afgevaardigden van alle scholen - regulier en speciaal - uit een regio. Ze verdelen onderling het beschikbare geld. In sommige samenwerkingsverbanden kunnen leerlingen na hun achttiende nog door in het speciaal onderwijs, andere verbanden houden dat tegen.