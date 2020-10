'Verbeteren ventilatie op honderden scholen gaat nog maanden duren'

De vereniging van leveranciers van ventilatie- en filtersystemen (VLA) verwacht niet dat scholen deze winter al zullen zijn voorzien van goede ventilatiesystemen. Ook is het budget, dat door het kabinet wordt uitgetrokken, onvoldoende. Dat zegt VLA-voorzitter Wouter Wijma.

Omdat het belang van goede ventilatie door corona hoog op de agenda staat, bracht de commissie-Terpstra afgelopen maand de situatie op scholen in kaart. Vanwege de korte termijn bleef 41 procent van de scholen het antwoord schuldig en bij ruim een derde van de schoolgebouwen bleek alles in orde. Zo'n 11 procent gaf aan niet te voldoen aan de regels, oftewel 777 schoolgebouwen.

Maar ventilatie-expert Wijma, tevens voorzitter van de Vereniging Leverancier Luchttechnische Apparaten, denkt dat een veel groter deel van de scholen niet voldoet. "Ze voldoen misschien wel aan het Bouwbesluit, maar dat betekent niet per se dat er genoeg ventilatie is."

Niet beschikbaar

Zijn bedrijven doen metingen in 1000 lokalen met CO2-sensoren en Wijma denkt niet dat het meevalt. "Als er geen mechanische ventilatie is, is het niet op orde. Het gaat dan voornamelijk om oudere scholen én soms ook om nieuwbouw, die na 2012 zijn gebouwd."

Hoe meer CO2 er in de ruimte is, hoe groter de kans is dat het virus aanwezig is. Maar het CO2-gehalte staat niet in het Bouwbesluit. "Het Bouwbesluit van vóór 2012 zegt dat er 400 kuub per lokaal aan lucht (30 leerlingen + docent) moet zijn, maar dat is onvoldoende om aan het CO2-gehalte te voldoen. Dat moet met het oog op virusverspreiding onder de 1000 zijn, maar zit nu meestal op 1800 of hoger."

Wat hem ook opvalt in het rapport van de commissie-Terpstra is dat zo'n groot deel van de scholen hun antwoord schuldig moesten blijven omdat de installatiedeskundige niet beschikbaar was. "Dat geeft meteen aan hoe krap de markt is. Die mensen zijn ook nodig om te realiseren dat de systemen op scholen worden verbeterd."