'Half miljoen zieken zijn door corona nog steeds aan huis gekluisterd'

Veel mensen die ondanks hun beperking voorheen nog prima mee konden doen in de maatschappij, durven nu niet naar werk, de supermarkt of het ziekenhuis vanwege drukte op die plekken, zegt Soffer. "Door de versoepelingen is het er voor hen alleen maar angstiger op geworden. Ze leven heel geïsoleerd."

Als iedereen zichzelf beschermt met een mondkapje, is het in winkels voor mij minder gevaarlijk.

Iederin-directeur Soffer vindt dat de overheid de 1,5 meter-regel beter moet handhaven, zodat chronisch zieken wél naar buiten durven. Op plekken waar afstand houden echt niet kan, zouden mondkapjes verplicht moeten worden, vindt ze.

"In winkels en dergelijke zou mij dat meer vrijheid geven", zegt Smit. "Dan heb je natuurlijk nog de discussie of mensen een mondkapje wel goed gebruiken of niet, maar ik denk dat als iedereen zichzelf beschermt, het voor mij minder gevaarlijk is."

Soffer: "Als alternatief kun je ook denken aan bepaalde uren waarin winkels en diensten speciaal open zijn voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Of een app waarop je kunt zien hoe druk het ergens is. Zodat mensen wél voldoende afstand kunnen houden."

Aan chronisch zieken, "die onmiskenbaar een zeer verhoogd risico lopen", zou de overheid medische (FFP) mondkapjes moeten geven, vindt Soffers. "Zodat ook deze groep, voor wie de 1,5 meter-samenleving letterlijk levensbedreigend is, zich weer op straat, in de publieke ruimte of het ziekenhuis durft te begeven. Want wachten op een vaccin is echt geen optie."