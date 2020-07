'Mensen die zich niet meer aan de adviezen houden, pak ze bij de kladden'

Viroloog Marion Koopmans, een van de belangrijkste adviseurs van de Wereldgezondheidsorganisatie en van het kabinet, is bezorgd over het aantal coronabesmettingen in Nederland.

Afgelopen week werden 987 nieuwe besmette personen gemeld, bijna twee keer zoveel als de week ervoor. "Als we deze toename blijven zien dan moeten er heel snel weer stevige maatregelen genomen worden", zegt Koopmans tegen Nieuwsuur.

"Als het echt blijft verdubbelen, moet er weer op landelijk niveau ingegrepen worden. Dat willen we geen van allen dus laten we alsjeblieft proberen ons bij de adviezen te houden want dat is wat we nu mis zien gaan."

'Adviezen blijven belangrijk'

De afgelopen weken wordt het coronavirus vaker buiten het eigen gezin overgedragen. Er zijn meer besmettingen tussen vrienden en verdere familie en op feestjes, in het café en op werkplekken.

Het RIVM vreest dat steeds meer mensen zich minder goed aan de adviezen houden, zoals handen wassen, afstand houden en thuisblijven bij klachten. Koopmans vindt dat we "die mensen eigenlijk bij de kladden moeten pakken en zeggen 'let op, de adviezen zijn belangrijk en blijven belangrijk".

Ook het kabinet zou die boodschap beter moeten uitdragen, zegt gedragswetenschapper Victor Lammer. "Alle urgentie vanuit de overheid is ineens verdwenen. Er wordt min of meer gesuggereerd 'ach, het is nu wel weer oké, we kunnen weer naar de kapper, we kunnen weer op vakantie'. Dan krijg je natuurlijk vanzelf dat mensen de indruk krijgen dat het voorbij is."

'Kan snel uit de hand lopen'

Hoogleraar gezondheidscommunicatie Bas van den Putte beaamt dat. "De persconferenties zijn gestopt, het kabinet is op vakantie gegaan en dus er is ook minder aandacht voor de boodschap van de overheid. Maar het virus is niet op vakantie gegaan."

"Het zou heel verstandig zijn als de overheid nu een grote campagne begint om uit te leggen waarom en hoe men zich aan de regels moet houden."

Want als we te laks omgaan met de adviezen, kunnen we de controle over het virus weer verliezen, zegt viroloog Koopmans. "Het lijken nu nog kleine aantallen besmettingen, maar het kan ook heel snel te veel worden voor de GGD'en om in de hand te houden. En dan zijn we snel weer terug bij af."