Miljoen nertsen geruimd, maar moeten we ook gezonde dieren doden?

Even leek het rustig, maar in de afgelopen anderhalve week zijn er opnieuw zes nertsenbedrijven in Noord-Brabant en Limburg besmet geraakt met het coronavirus. Gisteren werd nog een nertsenfokkerij geruimd in Aarle-Rixtel. De teller staat inmiddels op 23 besmette bedrijven en naar schatting een miljoen geruimde nertsen. Allemaal in het oosten van Brabant en het noorden van Limburg.

Omwonenden en lokale bestuurders in Zuidoost-Brabant pleiten voor preventieve ruiming van nertsenbedrijven, maar de minister en nertsenhouders zien ruimen van gezonde dieren niet zitten.

Potentiële brandhaarden?

Burgemeester Frank van der Meijden, burgemeester van Laarbeek, de gemeente waar Aarle-Rixtel onder valt, vindt dat onbegrijpelijk. "Inmiddels is een kwart van de bedrijven besmet en geruimd en we weten nog altijd niet wanneer die besmettingen gaan stoppen. Dan vraag je je af: wanneer is de tijd er wel rijp voor?"

Ook Jan van Hoof van actiegroep Mens, Dier en Peel vindt dat nertsenbedrijven preventief moeten worden geruimd. "Wij hebben het hier over het coronavirus. Dat heeft heel Nederland platgelegd en dan gaan we potentiële brandhaarden gewoon in stand houden? Dat kan gewoon niet. Ik ben er woest over."