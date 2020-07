Schouten: geen preventieve ruiming nertsenfokkerijen Brabant

De nertsenfokkerijen in de regio Brabant Zuid-Oost worden niet preventief geruimd. Dat schrijft minister Schouten van Landbouw aan de Tweede Kamer. Gisteren vroeg de veiligheidsregio Schouten om alle bedrijven te laten ruimen om verdere besmetting en onrust te voorkomen.

"Deze maatregel treffen we alleen als er geen andere mogelijkheid bestaat om de volksgezondheid of diergezondheid te beschermen", aldus de minister. "Dat is nu niet aan de orde."

Limburgse bedrijven besmet

Gisteren werd bekend dat bij twee nertsenbedrijven in Limburg besmettingen zijn vastgesteld. Het gaat om een bedrijf in Ospel en een in Vredepeel. Hiermee staat de teller op 22 nertsenbedrijven met besmette dieren. De NVWA en GGD doen op elk besmet bedrijf onderzoek om de bronnen van de infecties op te sporen. Het is nog niet duidelijk hoe de jongste besmettingen zijn ontstaan.

De minister kondigt in haar brief strengere maatregelen aan. Zo zijn niet-medische mondkapjes en gezichtsschermen voortaan verplicht voor de medewerkers op alle nertsenbedrijven. Verder gaat de NVWA scherper toezicht houden.