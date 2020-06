Amsterdammers willen rust behouden: 'Verplaats Wallen, stop toeristenwinkeltjes'

Waar je normaal door de stad moet zien te worstelen, is het nu stil in Amsterdam. Het massatoerisme stond al langer ter discussie, maar de rust in de stad tijdens corona is voor Amsterdammers een mooie kans om van de 'schreeuwende pretparktoeristen' af te komen.

"Het is magisch, onecht", omschrijft Dionijs de Hoog, van het Amsterdamse bewonersplatform 'Stop de Gekte'. "Buren zoeken elkaar op, drinken koffie met elkaar. Dat is nog nooit gebeurd."

De rust die corona bracht, heeft bij Amsterdammers de ogen geopend, zegt Mascha ten Bruggencate, voorzitter dagelijks bestuur van stadsdeel centrum. "Ik zie dat de discussie versnelt."

30.000 handtekeningen

Vorig jaar waren er bijna 20 miljoen overnachtingen van toeristen in de stad. In een petitie roept het stadsbestuur nu op om het aantal terug te brengen naar 12 miljoen. De petitie is al zo'n 30.000 keer ondertekend. De gemeenteraad zal zich er nu over moeten buigen. De initiatiefnemers mogen een referendumverzoek indienen.

Zo zijn er meer ideeën. Ten Bruggencate noemt de verplaatsing van de Wallen buiten de binnenstad: "Er wordt op dit moment gepraat over een erotisch centrum." Ook wordt bekeken of het 'bestemmingsplan winkeldiversiteit' op de schop kan, zodat de gemeente eerder een stokje kan steken voor de komst van nieuwe toeristische winkels.

Hoe zit de stad eruit na corona? Eerder maakte Nieuwsuur een reportage over de inrichting van steden. Meer dan ooit waren we aangewezen op ons huis en onze buurt. Wie tijdens corona geen tuin had was aangewezen op een nabijgelegen park, dat soms moest worden ontruimd. Dat roept de vraag op of de inrichting nog wel van deze tijd is.