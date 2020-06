Aangifte tegen hondenfokker, want er gaat nog veel mis

Bij de handel in honden gaat nog veel mis. Veel van de ongeveer 70.000 honden die jaarlijks uit het buitenland naar Nederland komen, zijn geboren onder erbarmelijke omstandigheden. Vaak worden ze te jong verkocht, kloppen vaccinaties niet en komen puppy's hier met allerlei ziektes. Dat concludeert House of Animals na onderzoek.

De problemen zijn al langer bekend, maar toezichthouder NVWA doet te weinig tegen malafide handelaren, zegt de dierenrechtenorganisatie.

House of Animals onderneemt daarom nu zelf actie en doet aangifte tegen een hondenhandelaar in Noord-Brabant. Ook kijkt de organisatie of ze via de rechter de toezichthouder kan dwingen meer te doen tegen het hondenleed.

We leggen in onderstaande video uit wat er mis is in de wereld van hondenhandel. Het zorgt zelfs voor "gevaar voor zowel dier als mens":