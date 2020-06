Zorginstelling Amsta versoepelt bezoekregeling, kort geding van de baan

Bewoners van verpleeghuis Vondelstede in Amsterdam zien af van een gang naar de rechter. De cliëntenraad wilde de overkoepelende zorginstelling Amsta aanklagen om een soepelere bezoekregeling af te dwingen.

Amsta heeft inmiddels echter toegezegd te zullen voldoen aan alle eisen van de cliëntenraad. Daarmee is de kous af, zegt Liesbeth Zegveld, de advocaat van de cliëntenraad tegen Nieuwsuur. "Amsta heeft alles ingewilligd, uitstekend."

Zaak tegen Staat

Sinds deze week zijn coronamaatregelen in verpleeghuizen verder versoepeld, maar Amsta hield vast aan relatief strenge bezoekregels. Zo stelde de instelling limieten aan het aantal bezoekers dat afscheid mag nemen van een stervende bewoner, ook als die geen corona heeft.

"Wanneer drie keer twee bezoekers langs zijn geweest, is 'de knipkaart op', en wordt verder bezoek niet toegestaan. Dit is onmenselijk en vernederend", schreef Zegveld in een brief aan minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid.

In andere verpleeghuizen in Nederland zijn volgens Zegveld vergelijkbare situaties. Er zouden mensenrechten worden geschonden, onder meer door bewoners niet toe te staan onbeperkt naar buiten te mogen. De minister is hiervoor medeverantwoordelijk, aldus Zegveld. In een tweede zaak dreigt zij namens de Vondelstede-cliëntenraad en bewoners en familie van andere tehuizen de Staat aan te klagen.

Deze tweede zaak is nog niet van de baan. Als de minister niet voor woensdag uitspreekt dat tehuizen de rechten van bewoners moeten respecteren en de inspectie daarop laat handhaven, overwegen Zegvelds cliënten juridische stappen.

Voorbeeld voor andere raden

Vlak voor de uitzending van Nieuwsuur liet het bestuur van Amsta gisteravond al weten het bezoekbeleid op sommige punten aan te zullen passen. "Het is heel erg jammer dat het bestuur pas met versoepelingen komt als het verhaal publiciteit krijgt", zegt Anja Marbus van de cliëntenraad. "Maar ik ben wel opgelucht."

"Ik hoop heel erg dat andere cliëntenraden een voorbeeld nemen hieraan. Ik vind dat ze vaak veel te volgzaam of angstig zijn. Als raad kom je op voor de belangen van de bewoners. En je mond open doen kan helpen."