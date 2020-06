De uitzending van 19 juni

Het is een belangrijke dag voor het nieuwe pensioenstelsel . Het ledenparlement van vakbond FNV gaat erover stemmen en minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken gaat het bespreken in de ministerraad. FNV-onderhandelaar Tuur Elzinga is vanavond te gast.

Door de coronacrisis raken veel mensen hun baan kwijt. Opleidingen kijken nu al naar de mogelijkheden van omscholing, want veel branches zullen nog lange tijd veel minder mensen nodig hebben. We bespreken het met onze econoom Mathijs Bouman .

Hitte in Siberië

In Siberië bereikte het kwik in mei op sommige plekken de 25 en een enkele keer zelfs de 30 graden. Hoge temperaturen zijn in dit gebied in de zomer niet uitzonderlijk, maar wel al zo vroeg in het jaar.

De klimaatverandering heeft rond de Noordpool grote gevolgen, bijvoorbeeld door het verdwijnen van permafrost waar veel steden op zijn gebouwd. Vanavond een reportage.