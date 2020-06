Meer IC-bedden nodig, maar 'we kunnen geen blik verpleegkundigen opentrekken'

Met het oog op het blijvende coronavirus wil het kabinet standaard zo'n 1700 IC-bedden beschikbaar hebben, zeker 550 meer dan er nu beschikbaar zijn. Ernst Kuipers, van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding, is gevraagd de zorg in Nederland voor te bereiden op een tweede golf.

Uiterlijk 25 juni moet er een draaiboek liggen. Het plan moet ook de reguliere zorg overeind houden. "Een gigantische klus", zegt Kuipers. "We zijn de afgelopen maanden natuurlijk ontzettend overvallen en hebben het opgevangen zo goed als we konden. Maar het neveneffect was ook serieus: de reguliere zorg is op een laag pitje komen te staan en dus de kankerzorg en hart-en vaatziektenzorg ook."

Buddy's

Kuipers denkt dat er een paar duizend levens van coronapatiënten zijn gered, maar dat er mogelijk net zo veel zijn verloren door het wegvallen van de reguliere zorg. "We onderzoeken nu hoe we coronapatiënten kunnen opvangen terwijl we de andere zorg laten doorgaan."

Het is een groot vraagstuk en de tijd dringt, zegt Kuipers. "Ons streven is dat half oktober alles staat. Dan moeten de faciliteiten er zijn en het personeel. En een deel van het personeel moet dan zijn bijgeschoold."

Dat extra personeel is een van de grootste knelpunten. Kuipers: "De IC-verpleegkundigen hebben afgelopen periode zeer zware diensten moeten draaien. Dus kijken we samen met en de intensivisten hoe we bijvoorbeeld beter gebruik kunnen maken van buddy's: verpleegkundigen van andere afdelingen. Hoe we die snel kunnen bijscholen."