'Ook het nieuwe pensioenstelsel steunt op beloftes en kunstmatige sommetjes'

De pensioenfondsen staan er al tijden niet rooskleurig voor en dus moet het roer om. Maar de onderhandelingen over een nieuw stelsel duren nu al tien jaar. Steeds als er een eind in zicht komt, zijn er toch weer nieuwe problemen. Want het draait om veel geld.

Het huidige pensioenstelsel is in essentie simpel: we betalen iedere maand premie aan een pensioenfonds. Die premie wordt gespaard en belegd en wanneer we met pensioen gaan krijgen we een uitkering.

En het systeem werkt best goed. Ruim drie miljoen gepensioneerden krijgen nu een uitkering en vijf miljoen werkenden sparen voor het pensioen. Er zit veel geld in de Nederlandse pensioenpot: ruim 1500 miljard euro. Dat is bijna net zoveel als we in Nederland in twee jaar met elkaar verdienen.

Eén grote pot

Toch is er een probleem. "Dat ligt aan het systeem dat er in Nederland is gekozen", legt econoom Mathijs Bouman uit. "In Nederland leg je elk jaar premie in, en in ruil daarvoor belooft het pensioenfonds een stukje uitkering op je pensioenleeftijd. Ieder jaar komt daar een schijfje bij. Totdat na veertig jaar werken zo'n zeventig procent van het gemiddeld verdiende salaris is gespaard."

Alle premies gaan bij het Nederlandse pensioenstelsel dus in één grote pot. Er is niet een eigen pensioenspaarvarken, maar alleen recht op een deel van het gezamenlijke spaargeld. Bouman: "Onderweg moet dan dus gecontroleerd worden of er in de toekomst wel net zoveel geld in de pot zit als aan alle premiebetalers is beloofd. Daarvoor moet ieder fonds een rekensom maken."