Twintig procent ondernemers in de problemen, meer rechters nodig voor faillissementen

"Het is belangrijk dat de nieuwe rechters leren een faillissement te voorkomen", zegt rechter Piet Neijt die de opleidingen verzorgt. "Het is de kunst de in de kern gezonde bedrijven, die ook na de crisis nog bestaansrecht hebben, te helpen."

Dat de crisis ondernemers hun zaak kost, weet ook Sandra Bouwes, voormalig horecaondernemer. "Het is nog precies zoals we het hebben achtergelaten", zegt Bouwes terwijl ze gluurt door het raam van de zaak die voorheen op haar naam stond. Wegens corona ging de verkoop van haar bedrijf niet door en verklaart ze zich op 12 mei noodgedwongen failliet.

Sinds 2017 is de trend van het aantal faillissementen redelijk vlak. In 2013 was er vanwege de economische crisis een piek, met in totaal ruim twaalfduizend faillissementen. Daarna daalde het min of meer tot het niveau dat tot voor kort gebruikelijk was, rond de 3200 faillissementen per jaar.

Tijdens de coronacrisis publiceert het Centraal Bureau voor de Statistiek wekelijks een overzicht van bedrijven die failliet zijn gegaan. Er zijn in april 75 bedrijven meer failliet verklaard dan in maart, meldt het CBS. Dat zijn alleen bedrijven die al failliet zijn verklaard door de kantonrechter. Faillissementsaanvragen zitten daar niet bij.

De Vereniging voor Insolventierecht Advocaten (Insolad) verwacht een hausse aan faillissementen. "De overheid heeft natuurlijk een steunpakket in het leven geroepen. Banken en de fiscus geven uitstel van betaling, dus een aantal bedrijven zal het nog wel overleven", zegt advocaat Noor Zetteler, voorzitter van Insoald. "Maar we verwachten als dat ophoudt dat het aantal faillissementen zal stijgen. We denken dat dat richting september zal gebeuren."

Geschikte koper

Bouwes runde samen met haar ex-man een snackbar en een café in Delfzijl. Wegens hun scheiding en financiële achterstanden willen zij hun bedrijf verkopen. In december vinden zij in Erwin Hooites, een geschikte koper. "Het leek me een mooie aanvulling op de cafés die wij op dit moment al hebben", vertelt Hooites. Op 13 maart tekenen beide partijen een voorlopig koopcontract onder voorbehoud van financiering. Op dat moment lijkt alles voor Bouwes goed uit te pakken, maar twee dagen later, op 15 maart, gaat alle horeca op slot.

De sluiting van de horeca heeft niet alleen voor Bouwes grote gevolgen, meer bedrijven raken in de knel. De Raad voor de rechtspraak en MKB Nederland startten met een pilot en brengen 'typische corona-gevallen' in kaart, zodat ze de schulden van die groep versneld kunnen saneren. Dit moet faillissementen voorkomen.

Schuldhulpverlening

Ook het ministerie van Justitie en Veiligheid zit niet stil. De Tijdelijke Betalingsuitstelwet behoedt ondernemers voor faillissementen. En ook de Wet homologatie onderhands akkoord biedt ondernemers mogelijkheden om regelingen te treffen en zo een faillissement te voorkomen.

Of al deze regelingen ondernemers echt voor een faillissement kunnen behoeden, is nog afwachten. Voor Bouwes komen de regelingen in ieder geval te laat. Op 15 april wordt het kredietverzoek van koper Hooites wegens corona afgewezen.

Er is geen andere optie, Bouwes vraagt faillissement aan. Zakelijk is ze failliet en de kans dat ze privé ook failliet raakt, is erg groot. "Op het moment dat de boedel niet toereikend is om de schuld af te lossen, kom je ook zelf in de schuldhulpverlening."