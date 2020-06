OM: waarom MH17 is neergehaald nog steeds onduidelijk

Tijdens het MH17-proces vandaag bleek dat bewijzen die door Rusland zijn aangeleverd of gepresenteerd ook uitvoerig zijn onderzocht. Direct na de ramp claimde het Russische ministerie van Defensie dat vlucht MH17 is neergehaald door een Oekraïens gevechtsvliegtuig. Dat zou ook te zien zijn op de primaire radarbeelden van Rusland. Maar als na lang aandringen Rusland met radarbeelden komt, zijn de gevechtsvliegtuigen helemaal niet te zien.

Het OM heeft op deze manier veel scenario's onderzocht. En bij alle varianten was uiteindelijk de conclusie: er is geen bewijs. Het was geen Oekraïens gevechtsvliegtuig, want de schade aan het vliegtuig sluit het uit. Het was ook geen andere raket, want niet alleen zijn er deeltjes van een buk gevonden, ook waren er geen andere raketten in de buurt die een vergelijkbare schade zouden kunnen veroorzaken. En het was ook geen Oekraïense Buk, zoals Rusland nu beweert.

De Koninklijke Marechaussee heeft in kaart gebracht wat er op Schiphol is gebeurd in de uren dat vlucht MH17 er aan de grond stond. Het onderzoek heeft zelfs een aparte naam: 'Woodside'. Terwijl collega's aan het hoofdscenario: 'het was een raket' werkten, werden op Schiphol bijna zestig getuigen gehoord.

Rusland claimt daarna op een persconferentie dat vlucht MH17 is neergehaald door een Oekraïense buk. Rusland ondersteunt deze beschuldiging met satellietfoto's van een Oekraïense legerbasis en een lanceerlocatie. Ondanks aandringen krijgt het OM die originele foto's niet, maar justitie doet wel onderzoek naar deze theorie.

Het OM komt op basis van andere satellietbeelden tot de conclusie dat de Russische foto's niet rond de 17de zijn gemaakt. "Zo zijn op de Russische beelden nog bomen en struiken rond de basis te zien die blijkens andere satellietfoto's al voor 2 juli 2014 zijn verwijderd." Ook na getuigenoproepen heeft het OM geen ondersteunend bewijs voor deze Russische theorie kunnen vinden.

Manipulatie

Rusland speelt in het proces een hoofdrol, hoewel het land of officiële Russische vertegenwoordigers niet in de beklaagdenbank zitten. Rusland meent dat video's en foto's waarmee het OM de zaak bewijst, zijn gemanipuleerd. Het NFI had eerder van een foto van de bukinstallatie in Donetsk al geconstateerd, dat het materiaal authentiek was. Maar als Rusland het verwijt van manipulatie herhaalt, wordt er toch opnieuw onderzoek gedaan. En ook hier komen specialisten tot de conclusie dat het verwijt van Rusland geen grond heeft.

"Rusland is niet te goeder trouw", concludeert officier van justitie Thijs Berger. Justitie geeft toe dat ze in andere zaken het aanvullende onderzoek niet zouden doen, maar nu wordt ieder verwijt of iedere beschuldiging uit het land onderzocht om het verwijt van partijdigheid bij voorbaat te pareren.

Het onderzoek naar wie de raket heeft afgevuurd, loopt nog. En ook op het 'waarom' heeft justitie nog geen duidelijk antwoord. Het OM houdt het voorlopig op een vergissing. Het was waarschijnlijk "de bedoeling om een militair vliegtuig neer te schieten".