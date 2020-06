Bijna met pensioen, en toen overleed verpleegkundige Charles aan covid-19

We spreken in deze video met vrienden en collega's van Charles, op wie zijn dood een diepe indruk heeft achtergelaten:

"Zou je niet de laatste maanden voor je pensioen lekker vakantie opnemen pa?", appte Mischa Hertel grappend naar zijn vader Charles. Mischa had in een artikel gelezen dat een patiënt met corona in het OLVG West in Amsterdam lag, waar zijn vader werkte. "Het was wel uit zorg, want het leek me nogal zuur om vlak voor je pensioen ziek te worden. Maar wij konden beladen dingen grappig maken."

Charles Hertel overleed op 6 april 2020 aan covid-19, hij werd 66 jaar oud. Hij had een vrouw met wie hij al 43 jaar samen was, een dochter, een zoon en een kleindochter. Charles was een geliefde en ervaren IC-verpleegkundige, de laatste tijd werkte hij op de uitslaapkamer. Waar hij besmet raakte met het coronavirus valt niet te zeggen, maar zijn familie vermoedt dat het in het ziekenhuis gebeurd is.

Mischa gaat er bij het sturen van het appje niet van uit dat zijn vader naar hem zal luisteren: het is niets voor Charles om vroegtijdig te stoppen met werken. "Ik heb van mijn vader geleerd om dingen af te maken, en dan niet zomaar af, maar netjes af", zegt Mischa. De vrouw van Charles, Sonja, vertelt dat hij ooit samen met haar broer een vloer heeft gelegd waarbij in een hoekje iets misging. "Daar kon hij zich nog steeds aan ergeren."

Sonja en Charles ontmoetten elkaar op de opleiding tot verpleegkundige. Sonja: "Hij stond voor me op zijn motor en vroeg me de weg, sindsdien zijn we maatjes. Hij was mijn once in a lifetime-liefde." Toen Sonja en Charles samen een gezin stichtten, verhuisden ze vanuit Amsterdam-West naar De Aker in Osdorp. Sonja vertelt dat ze het vaak over hun werk hadden aan de eettafel en voor de kinderen werd dat weleens te veel: "Ja pa en ma, nu is het genoeg!"

Nu wél zorgen

Toen er net meer bekend werd over corona, spraken Charles en Sonja ook over hun werk. Ze haalden herinneringen op aan de SARS-epidemie, waarin Charles werkte als IC-verpleegkundige. Dochter Gwendolyn hoorde die gesprekken aan: "Ik realiseerde me nooit zo dat hij toen in de frontlinie stond, met zo'n beschermend pak. Ik was pas een tiener. Dit keer maakte ik me wel meteen zorgen, ik heb dat nog gezegd op mijn werk."

Op maandag 16 maart kreeg Charles ziekteverschijnselen. Die week werden Sonja en Charles allebei ziek met koorts. De twee nuchtere verpleegkundigen maakten zich niet te druk, bovendien was Charles een fanatiek sporter met zijn "mancave" op zolder vol gewichten en sporttoestellen.

Gwendolyn zette boodschappen af voor de deur, Charles hing uit het slaapkamerraam en zwaaide naar zijn dochter die beneden in de tuin stond. Het was de laatste keer dat zij haar vader daar thuis zou zien.

Veel bekenden op de afdeling

Op zaterdag 21 maart ging het nog niet beter met Charles. Bij een bezoek aan de huisartsenpost in het OLVG Oost bleek dat zijn saturatie te laag was en zijn longen klonken niet goed. Hij werd opgenomen op de corona-verdenking-afdeling en zijn test op het virus sloeg positief uit. De familie heeft hem daar maar weinig kunnen zien, op 23 maart mocht in het ziekenhuis geen bezoek meer komen en die nacht werd Charles al opgenomen op de IC.

Zijn opname viel zwaar op de afdeling, er werkten veel bekenden van hem. Hij werd overgeplaatst naar het AMC, maar het bleef slechter gaan met Charles. Sonja, Gwendolyn en Mischa konden hun man en vader slechts zien door te videobellen met de verpleegkundigen die hem verzorgden, Charles werd beademd en dus in slaap gehouden. De laatste avond werd de telefoon bij hem in bed gelegd, ze hebben toen vijftig minuten tegen hem kunnen praten.

Charles overleed in het bijzijn van zijn vrouw en kinderen, die voor dat laatste moment wel bij hem mochten zijn.

Op de uitvaart waren maar dertig mensen, maar buiten stonden zo'n 200 collega's en vrienden van het gezin op anderhalve meter afstand met een roos, om een laatste eer te bewijzen (zie video hierboven). De familie wil mogelijk later nog eens een feest geven, passend bij Charles. "Mijn vader hield niet van de aandacht op zichzelf vestigen", zegt Gwendolyn. "Maar hij was een grappenmaker en een danser, dus zoiets zou hij mooi hebben gevonden."