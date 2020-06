'Zonder de coronacrisis had ik deze ommezwaai nooit durven maken'

Jurgen Verwoerd was eigenlijk van plan zijn vegetarische snackbar in Den Haag te verkopen en uit de horeca te stappen, maar toen kwam de coronacrisis en liep het allemaal anders. "Ik wilde het iets rustiger aan gaan doen, maar door corona kreeg ik juist de impuls om mijn zaak te houden en de boel helemaal om te gooien." Hij kwam er al snel achter dat de 1,5 meter afstand voor gasten moeilijk te bewaren is in zijn zaak. "Ik moest de ruimte anders gaan indelen, en zo kwam ik op het idee om in plaats van de tafeltjes en stoeltjes een tweede keuken neer te zetten voor een nieuw concept." Vegan sushi, dat was het idee. "Denk aan garnalen van soja." Verwoerd betrok een bevriende ondernemer erbij en stampte in een paar weken tijd het nieuwe concept uit de grond, inclusief verbouwing. Nu kunnen klanten voor afhaal en bezorging bij hem terecht voor vegetarische snacks, vegan sushi en ook nog gebak op plantaardige basis. En de zaken lopen goed. "Zonder de coronacrisis had ik zo'n ommezwaai denk ik niet durven maken, dan ben je toch bang om iets kwijt te raken. Maar dit is heel goed voor mij geweest, op zakelijk gebied en persoonlijk." Zijn levensbalans is nu veel beter, zegt Verwoerd, omdat hij nu pas om 16.00 uur opengaat in plaats van 11.00 uur, maar door het succes toch genoeg inkomen haalt.

Van beurzen naar plexiglas schermen De Haagse snackbarhouder is niet de enige ondernemer die de coronacrisis aangrijpt om een draai te geven aan zijn bedrijf. Ook Mariëtte Bolhuis van Letter Z Design uit Rijswijk werd door de crisis gedwongen om opnieuw te kijken naar haar bedrijf, dat normaal onderdelen bouwt voor beurzen en tentoonstellingen. "We zouden in april naar Milaan gaan voor een grote designbeurs, maar die werd vanwege de corona-uitbraak afgezegd. Net als veel andere beurzen", zegt Bolhuis. En daardoor bleef ze achter met materiaal dat voor het bouwen op de beurs werd gebruikt: plexiglas. Door de coronamaatregelen is dat ineens een veelgevraagd materiaal.

Plexiglas van Letter Z Design Nieuwsuur zoom in

Nu maakt het bedrijf schermen. Bolhuis: "We produceren niet op grote schaal maar leveren vooral maatwerk. Naar mate meer bedrijven en instanties openen, komt er steeds meer vraag naar." Het enige probleem is de beschikbaarheid van plexiglas. "We hebben lang gebruik gemaakt van onze eigen voorraad, maar nu kost het moeite om eraan te komen." Ze verwacht dat de vraag naar schermen van plexiglas ook in de toekomst groot zal blijven. "Ik denk dat het een vast onderdeel gaat worden van onze werkomgeving. Daarom zetten we nu ook in op een lijn schermen van hogere kwaliteit die lang mee kunnen gaan." Het bedrijf verwacht komend kwartaal weer op de oude omzet te zitten door de verkoop van de schermen.

“ We ontwikkelden de coronapieper in principe voor ons eigen bedrijf, maar de animo bleek groot. Norbert Schotte, innovatiespecialist bouwbedrijf Vorm