Minister Sigrid Kaag getipt als hoogste baas WTO

Sigrid Kaag, D66-minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, is in de race als nieuwe directeur-generaal van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Dat melden bronnen aan Nieuwsuur. Ingewijden zeggen dat de gesprekken over de functie serieus zijn. Kaag zou haar interesse voor de functie aan internationale collega's hebben getoond. Die lobbyen voor haar.

Gevraagd om een reactie, zegt de minister het eervol te vinden dat haar naam wordt genoemd. "In deze crisis is de WTO nog belangrijker. We moeten de wereldhandel na corona vlottrekken. Voor een handelsland als Nederland is het belangrijk niet verloren te raken tussen de krachtpatsers. Maar ik ken het vacatureproces niet. De beste kandidaat moet op die post terechtkomen."

Zes talen

De WTO zit in een lastige positie. De wereldhandel lijdt onder de coronapandemie, maar ook onder de gespannen verhouding tussen de VS en China. Beide landen zijn verwikkeld in een handelsoorlog en de Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn vertrouwen in de Wereldhandelsorganisatie opgezegd.

De WTO, ooit opgericht om ervoor te zorgen dat handelsoorlogen niet konden escaleren, zou nu een ervaren diplomaat zoeken die de organisatie sterker kan maken. Kaag was een van de hoogst geplaatste Nederlanders in de Verenigde Naties. Ze spreekt zes talen vloeiend, waaronder Spaans en Arabisch.

Leiderschap D66

D66 kiest deze zomer een nieuwe leider. Naast fractievoorzitter Rob Jetten heeft ook Kaag daar interesse voor getoond. Dat ze nu wordt getipt voor een functie in de internationale politiek zou erop kunnen duiden dat haar hart toch niet ligt bij de binnenlandse politiek. Kaag zegt desgevraagd dat ze ook het partijleiderschap als eervol beschouwt. "Ik denk er serieus over na. Want D66 is meer dan ooit nodig."

Ook minister minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken werd genoemd als mogelijke toekomstige partijleider, maar zij doet niet mee aan de race. Dat heeft ze vanavond laten weten in het tv-programma M.