Minister en vicepremier Kajsa Ollongren wil geen D66-leider worden

Minister Ollongren wil niet de nieuwe leider worden van D66. Ze is niet beschikbaar voor het lijsttrekkerschap voor de komende Tweede Kamerverkiezingen, zo zei ze in het televisieprogramma M. Ollongren is maanden ziek geweest en vindt het niet verstandig om haar partij te leiden. "Het is topsport", aldus de vicepremier in M. "Het is beter om iemand anders te kiezen."

Ollongren is lang als mogelijke opvolger genoemd van de vorige partijleider Pechtold. Hij vertrok in oktober 2018 en sindsdien is Rob Jetten de fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Het is aan de D66-leden om uiteindelijk een nieuwe partijleider te kiezen. Vanaf begin juni kunnen kandidaten zich aanmelden.

Serieus nadenken

D66-minister Kaag voor Ontwikkelingssamenwerking wordt ook genoemd, net als de huidige fractievoorzitter Jetten. Zowel Kaag als Jetten hebben nog niet meer gezegd dan dat ze "serieus nadenken" over het leiderschap.

Ollongren is sinds zeven weken weer aan het werk. Kort na de zomer onderging Ollongren een operatie aan haar bijholtes. Vanwege complicaties was ze maandenlang afwezig, inmiddels is ze helemaal hersteld en heeft ze haar werk als vicepremier ook weer opgepakt.

De minister van Binnenlandse Zaken heeft de afgelopen maanden na kunnen denken over een toekomst als leider van de politieke partij. "Maar als leider wil je in de gele trui rijden en niet alleen in het peloton. Het is niet verstandig voor mijn gezondheid en voor mijn gezin."