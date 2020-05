Kwart internationale studenten verwacht niet naar Nederland te komen

Internationale studenten hebben nog steeds interesse om in Nederland te komen studeren, maar of ze zich ook zullen inschrijven voor een studie is niet zeker. Dat blijkt uit een onderzoek van internationale studentenorganisatie Nuffic onder 941 potentiële studenten van buiten de Europese Unie.

De studenten geven aan dat beperkte financiële mogelijkheden en de reisbeperkingen voor veel onzekerheid zorgen. Mede hierdoor verwacht een kwart van deze studenten niet in ons land te komen studeren komend collegejaar. 36 procent zegt nog te twijfelen over het uiteindelijke besluit.

De mogelijk lagere instroom komt niet als een totale verrassing. In een document van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bedoeld voor hogeronderwijsinstellingen, werd eerder al gesproken over een vermoedelijke daling van internationale studenten in Nederland.

Instroommoment verplaatsen

Nu volgens het onderzoek van Nuffic deze verwachting mogelijk waarheid zal worden, is het de vraag wat dit betekent voor Nederland. Dit collegejaar (2019-2020) studeren in ons land nog ruim 25.000 studenten van buiten de EU. De afgelopen jaren nam de instroom steeds verder toe.

Eerder bleek uit onderzoek van het Centraal Planbureau dat internationale studenten van buiten de EU veel geld opbrengen voor Nederland tijdens en na hun studie. Namelijk: 96.300 euro per student. Een belangrijke factor hierbij is dat deze studenten grotendeels na de studie blijven werken in Nederland.

Een verminderde toestroom van internationale studenten kan ook lastig zijn voor Nederlandse universiteiten, geeft koepelorganisatie VSNU aan. "Je huurt docenten in op inschatting van de aantallen, als deze aantallen erg verschillen heeft dit zeker effect", vertelt woordvoerder Ruben Puylaert. "Of de instroom daadwerkelijk gaat afnemen, moeten we nog maar zien."

Online lessen geen vervanger

De universiteiten zijn zich in ieder geval al wel op de mogelijkheid aan het voorbereiden. Zo geeft VSNU aan dat verschillende universiteiten eraan denken om hun instroommoment van september naar februari te verplaatsen. Ook wordt er door veel universiteiten gekeken naar online mogelijkheden.

"Momenteel wordt ruim 90 procent van het onderwijs al online gegeven, dat geeft aan dat universiteiten snel kunnen schakelen", zegt Puylaert.