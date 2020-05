'Niemand heeft wat aan leegstaande panden, we moeten het echt samen doen'

"Te huur." De ruiten beplakt met deze tekst zijn in de winkelstraten van Zwolle nu nog op een hand te tellen. Maar om het aantal lege panden niet op te laten lopen, zijn onderhandelingen tussen huurders en verhuurders belangrijk.

Is het tijd voor een 1,5 meter-huurprijs? Veel ondernemers vinden van wel, want de huren in binnensteden zijn hoog, terwijl de omzet door de coronacrisis vaak hard is gedaald en nog wel even laag zal blijven.

Recessie en lege panden

Verschillende ondernemers in de Zwolse binnenstad willen ook voor de langere termijn coulance van hun verhuurders. Alike Hilderink van kledingwinkel Mycca kan haar bedrijf dankzij een gulle verhuurder nu nog staande houden. "We betalen halve huur zolang het nodig is, daar zijn we ontzettend blij mee."

Maar ze maakt zich zorgen over de toekomst. "Ik denk dat de huurprijzen in Zwolle moeten worden aangepast de komende tijd. We stevenen af op een recessie en lege panden, daar heeft niemand wat aan. We moeten elkaar helpen om de ondernemers aan de gang te houden."

In april bereikten de vastgoedsector en winkeliers een akkoord. Het doel: "de financiële pijn van de huren samen verdelen". Verhuurders werd opgeroepen minimaal de helft van de huurprijs tot en met juni op te schorten voor winkelondernemers die door de coronacrisis een omzetdaling van minimaal 25 procent hebben.

Het voorschrift is lang niet door iedere verhuurder in Nederland opgevolgd. Volgens Detailhandel Nederland lopen onderhandelingen tussen huurders en verhuurders vaak stroef en heeft de helft van de winkels geen afspraken over huurverlaging gemaakt.