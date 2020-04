Gezamenlijke oproep verhuurders en winkeliers: schort huur drie maanden op

De brancheverenigingen van vastgoedbeleggers en vastgoedeigenaren roepen hun achterban op om de huren van winkeliers voor drie maanden op te schorten vanaf april. Dat is de uitkomst van een akkoord met winkeliers.

Eind maart deed de vastgoedsector al een oproep om de betaling van de huur uit te stellen tot 20 april. De oproep van vandaag gaat dus verder. Die opschorting moet gaan om minimaal 50 procent van de huur, staat in het akkoord, en waar nodig om 75 of 100 procent. En dat geldt alleen wanneer het omzetverlies een direct gevolg van de coronacrisis is. Kwijtschelding wordt pas bespreekbaar als de daadwerkelijke impact na drie maanden duidelijk is.

Andere punten die in de deal zijn meegenomen zijn dat winkeliers niet meer eenzijdig betalingsregelingen opleggen aan de verhuurder. De afgelopen tijd gebeurde dat wel, vooral door grote ketens zoals Ici Paris XL en HEMA.

Niet bindend

Het akkoord is niet bindend. Winkeliers moeten er nog steeds met hun verhuurders onderling zien uit te komen. Door het hele land zijn die onderhandelingen nu gaande. Dat verloopt verschillend. Sommige verhuurders hebben een deel van de huur al kwijtgescholden, andere eisen volledige huurbetaling voor de komende maanden. Het doel van dit akkoord is richting geven aan die onderhandelingen.

Uit gesprekken van de NOS met verhuurders, advocaten, bemiddelaars en huurders van de afgelopen weken blijkt dat er vooral op individueel niveau wordt gekeken wat mogelijk is.

1,5-metersamenleving

De Nederlandse Vereniging van Banken en het ministerie van Economische Zaken zaten ook aan tafel bij de onderhandelingen. Banken hebben eerder al aangegeven om ondernemers met een financiering tot 2,5 miljoen euro een half jaar uitstel van aflossing te geven. Dat geldt voor zowel verhuurders als retailers. Het ministerie hoopt dat andere vastgoedfinanciers dat ook doen, om extra lucht te geven aan verhuurders.

Minister Wiebes en staatssecretaris Keijzer zijn blij met het akkoord. "De vastgoed- en retailsector hebben elkaar in deze barre tijden weten te vinden. Dit is een mooie eerste stap, en een voorbeeld voor andere sectoren. Op deze manier kunnen onze ondernemers zo veel mogelijk blijven ondernemen in de 1,5-metersamenleving waar we nu in zitten."

Horeca

In de horeca speelt het probleem van de huren ook. Er zijn 40.000 horecaondernemers in Nederland, en door de gedwongen sluiting hebben zij hun omzet zien verdampen. Maar branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft niet aan tafel gezeten bij deze onderhandelingen. De brancheorganisatie zegt het op een eigen manier te willen aanpakken.

Vier dagen geleden deed KHN nog een oproep aan verhuurders van panden om de financiële lasten samen te delen. "Alleen uitstel van huur is in dit geval geen oplossing, het is onwaarschijnlijk dat een bedrijf dat gehavend uit deze crisis komt, de verliezen weer kan inhalen. De verloren gegane omzet zal niet meer goed gemaakt kunnen worden", stond in de oproep.

De gesprekken en onderhandelingen tussen horecaondernemers en verhuurders zijn gaande, zegt KHN-directeur Beljaarts. "We zien goede dingen gebeuren, maar er zijn ook eigenaren die nog steeds niet willen meewerken."