Humor in coronatijd: 'Je kan hard gaan huilen of er een grap over maken'

De onderzoekers zitten nog in de verzamelfase, toch vallen er al een paar dingen op. "In alle landen zijn de grappen eigenlijk best wel onschuldig. Daarnaast zit er ook wel overlap in de grappen die worden gemaakt. Vooral aan het begin van de quarantaine zag je bijvoorbeeld veel grappen over verveling en over het hamsteren van boodschappen."

"Het is nog niet eerder voorgekomen dat we wereldwijd worden geconfronteerd met dezelfde situatie en daar ook dezelfde soort grappen over maken. Het internet wordt ermee overspoeld", zegt Boukes. Het onderzoek richt zich op de grappen die worden gemaakt door 'gewone mensen' en niet door professionele grappenmakers.

Corona leidt tot een vloedgolf aan grappen. De Universiteit van Amsterdam heeft er al meer dan 5000 verzameld, van over de hele wereld. Het is een uniek moment om internationale humor te bestuderen. Want de hele wereld zit voor het eerst in de moderne geschiedenis in hetzelfde schuitje, vertelt onderzoeker Mark Boukes.

Dat hamsteren, in dit geval van wc-papier, kwam ook aan bod in een tekening van Fokke en Sukke. "Die ging min of meer viraal", vertelt Bastiaan Geleijnse, een van de makers. "Dit is leuk, want het gaat om dom gedrag. Dat vindt iedereen ook, terwijl iedereen zelf ook aan het hamsteren is. Daar kun je dus leuke grappen over maken."

Volgens Geleijnse zijn er inmiddels zo'n zestig tekeningen van Fokke en Sukke verschenen met grappen die met de coronacrisis hebben te maken. "De allereerste corona-grap was ergens begin februari. Sindsdien gaat het er eigenlijk elke dag over, want er gebeurt steeds weer iets nieuws."

Hij benadrukt dat de grappen nooit gaan over mensen die ziek zijn geworden door corona of over de doden die zijn gevallen. "Want dat is niet grappig. Het moet echt gaan over de randverschijnselen die door de coronacrisis veroorzaakt worden."

Zeg mondkapje waar ga je heen?

Bijvoorbeeld: het gebruik van mondkapjes. "Ik zei toen in mijn hoofd: mondkapje, mondkapje. En toen dacht ik ineens: hé dat is een sprookjesfiguur." Tijdens het overleg met zijn twee collega's over de tekening kwamen nog de elementen China en de gebakken vleermuis erbij en toen was de grap compleet.