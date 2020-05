Vleesbedrijf Vion in Groenlo gesloten na corona-uitbraak

Een vleesbedrijf van het Nederlandse concern Vion in Groenlo is per direct gesloten nadat 45 personeelsleden positief zijn getest op corona.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bevestigt de sluiting bij navraag. Alle medewerkers zullen getest worden. Vanwege het hoge aantal besmettingen kon de NVWA de gezondheid van de dierenartsen niet meer waarborgen en hebben ze uit voorzorg besloten dat die hun werk opschorten. Dit betekent dat het slachthuis dicht moet omdat er zonder toezicht niet geslacht mag worden.

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit laat de Kamer vandaag in een brief weten dat mogelijk twintig procent van de medewerkers is besmet. Binnenkort informeert ze de Kamer over de consequenties van de sluiting en de vervolgstappen die worden gezet.

Maatregelen

Er zijn al langer zorgen over de situatie in slachthuizen. Tachtig procent van de werknemers is arbeidsmigrant en woont vaak bij elkaar. Ook melden vakbonden en klokkenluiders dat er vaak niet voldoende afstand wordt gehouden in de slachthuizen. De Partij voor de Dieren en D66 riepen deze week in Nieuwsuur op om maatregelen te nemen.

Eerder werden 28 medewerkers van een Vion-vestiging in Scherpenzeel positief op corona getest. De overkoepelende branche-organisatie COV wil dat personeel sneller getest kan worden.

Kleine busjes

Ook in het Duitse Bad Bramstedt, een klein stadje ten noorden van Hamburg, ligt een bedrijf van het Nederlandse concern stil omdat 128 personeelsleden verplicht in quarantaine moesten vanwege een coronabesmetting.

In heel Duitsland zijn medewerkers in de vleesindustrie met corona besmet. "Het is vooral de huisvesting waarbij mensen met meerdere personen in een kamer moeten wonen en het transport met kleine busjes die maken dat mensen snel besmet raken", zei Marcel Mansouri van de vakbond NGG maandag in Nieuwsuur.