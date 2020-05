RIVM: toch vaker bellen om corona op te sporen

Volgens critici is een brief niet geschikt om op alle vragen antwoord te geven en mensen te overtuigen om binnen te blijven.

De Nederlandse aanpak voor bron- en contactonderzoek kreeg de afgelopen weken de nodige kritiek. Contacten van een besmet persoon zouden deels per brief worden geïnformeerd, en gedurende de twee weken niet gebeld worden om te vragen naar eventuele klachten.

Het zogenaamde bron- en contactonderzoek houdt in dat de GGD mensen rondom een positief geteste persoon waarschuwt, omdat zij ook besmet kunnen zijn. Deze contacten, bijvoorbeeld huisgenoten of collega's, wordt gevraagd twee weken lang zoveel mogelijk thuis te blijven.

Er moet door de GGD'en toch meer gebeld worden om corona op te sporen. Dat heeft het RIVM vanmiddag gezegd in een webinar met GGD-artsen. Niet alleen huisgenoten van besmette patiënten kunnen een telefoontje verwachten, ook nauwe contacten zullen worden gebeld. Dat zeggen bronnen tegen Nieuwsuur.

Nu komt het RIVM met een nieuw advies: de groep nauwe contacten rond een besmet persoon worden telefonisch geïnformeerd. In dat gesprek horen mensen dat ze mogelijk besmet zijn en twee weken thuis moeten blijven. Na een week krijgen ze bovendien een controle-telefoontje om te informeren naar eventuele gezondheidsklachten. Eerder zeiden de GGD'en dat te vaak nabellen niet past bij de Nederlandse volksaard.

De nieuwe richtlijn levert ook het nodige werk op. Elke GGD zal dagelijks honderden, tot enkele duizenden extra telefoongesprekken moeten voeren.

Quarantaine

In juni kunnen alle Nederlanders met klachten die wijzen op het coronavirus getest worden. Vanaf dan staan de GGD'en met maximaal 3200 professionals klaar: 800 via de GGD'en zelf in de eigen regio. En - zodra nodig - tot zo'n 2400 medewerkers extra aan ondersteuning op landelijk niveau.

Duitsland stopt overigens beduidend meer tijd in bron- en contactonderzoeken. Alle contacten worden gebeld, maar krijgen ook dagelijks een telefoontje om te checken of zich klachten voordoen en of de quarantaine goed verloopt.