Diabetes 2 is risico voor corona, maar dat kun je keren

Een aanzienlijk deel van de patiënten heeft na het aanpassen van hun leefstijl uiteindelijk zelfs geen medicatie meer nodig. Programma's zoals ' Keer Diabetes 2 Om ' begeleiden mensen met diabetes 2. "We weten dat als je onderliggende oorzaak van diabetes type 2 aanpakt je het om kun keren. Dat kan door een gezonde leefstijl in te zetten als medicijn. Dan worden de ontstekingen in je lichaam minder, je lichaam komt tot rust", zegt Nynke van der Zijl, huisarts en hoofd medisch team 'Keer Diabetes 2 Om'.

Meteen effect

Van Veenendaal heeft zich op Facebook inmiddels ook aangemeld voor een challenge, in acht weken slank op een gezonde manier. "Ik kook koolhydraat-arm en ik moet zeggen dat gaat ontzettend goed. Mijn gewicht neemt af en ook mijn omvang. Mijn kleding zit lekkerder en ik kan wat vrijer bewegen."

Bij de laatste meting bleken haar waardes enorm verbeterd. "En daar ben ik heel erg blij mee, maar nu is het zaak om door te zetten. En daar heb je de leefstijlverandering voor nodig. Om dat te stabiliseren." Ze slikt alleen 's ochtend en 's avonds nog een lage dosering medicijnen, maar wil uiteindelijk helemaal van de medicatie af.

Volgens huisarts Van der Zijl zien mensen die hun leefstijl aanpassen meteen effect. "Doordat ze meer energie hebben. In het lichaam gebeurt veel, door af te vallen, meer vet te verbranden. Dan komt het lichaam tot rust en zorg je voor een betere afweer. Je versterkt echt je afweer tegen virussen."

Ze vindt het belangrijk om te benadrukken om niet meteen intensief te gaan sporten, als iemand dat niet is gewend. "Of om een crashdieet te doen. Dat geeft je lichaam juist stress en is niet goed voor je afweer. Er zijn tegenwoordig veel programma's die je kunnen helpen je leefstijl te veranderen. Dat was 10 jaar geleden al belangrijk, maar door corona zien we hoe kwetsbaar mensen zijn en dat we echt mensen kunnen helpen door leefstijl in te zetten als medicijn."