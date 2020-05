Coronaregeling musea 'is als een IKEA-protocol toepassen op je buurtwinkel'

Op 1 juni gaan ook de Nederlandse musea weer open. Dat is hard nodig, vooral kleinere musea verkeren door de maandenlange sluiting in nood. Achter de schermen wordt al hard gewerkt om iedereen zo veilig mogelijk te kunnen ontvangen. Alles op anderhalve meter natuurlijk. De Museumvereniging stelde op verzoek van de overheid een protocol op. De vraag is of de nieuwe spelregels voor alle musea werkbaar zijn.

Stretchen en kijkvakken

Het 'coronaproof' maken van de jaarlijkse tentoonstelling van de World Press Photo in de Nieuwe Kerk in Amsterdam gaat nog redelijk makkelijk, zegt Sebastiaan Lagendaal, hoofd facilitaire zaken en veiligheid van de kerk. "Wij hebben het geluk dat hier veel ruimte is en geen vaste collectie. We kunnen dus alle kanten op en hebben de tentoonstelling 'gestretcht'. De bezoekers kunnen nu als een slang in één richting door de ruimte bewegen. Dan is er ook meer crowd control."

Naast het invoeren van eenrichtingsverkeer heeft Lagendaal op de vloer van de kerk met tape 'kijkvakken' afgeplakt. In een vak mag één persoon of huishouden staan. Samen met de 'houd 1,5 m afstand'-stickers worden bezoekers vloeiend door de Nieuwe Kerk gegidst.

Struikelgevaar

Hoe anders is de situatie bij het kleinere Teylers Museum in Haarlem. Directeur Marjan Scharloo wijst naar een perspex schot, aangebracht om het tweerichtingsverkeer voor de bezoekers te markeren. "Dit gaat 'm natuurlijk niet worden. Het ziet er echt afschuwelijk uit. En deze gang is nou juist zo'n belangrijk verkeerspunt in ons museum. We vinden het vreselijk dat je hier straks over kan struikelen. Daarom is het nuttig om hiermee te experimenteren."