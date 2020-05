Protocol: 'Acteurs zouden we bij intieme scènes preventief moeten testen'

Doreen Boonekamp, voorzitter van de werkgroep die de maatregelen opstelde, zegt dat de sector zit te springen om duidelijke handvatten. "Maar elke productie moet kijken hoe dit toegepast kan worden, want elke productie is specifiek. Elke productie heeft ook een verschillende werksituatie: kantoor, in de studio, op locatie binnen of buiten. Uitgangspunt zijn de adviezen van het RIVM."

Het protocol biedt nog geen antwoord op alle vraagstukken waarmee de sector kampt als gevolg van de coronacrisis. Zo is nog onduidelijk wanneer acteurs weer intieme scènes mogen spelen. Een belangrijke aanbeveling is dat acteurs zo snel mogelijk in aanmerking moeten komen voor een preventieve coronatest. Mogelijk kan die uitgebreid worden naar presentatoren en deelnemers aan programma's, zegt de sector.

Voor de Nederlandse film- en televisiesector is een coronaprotocol opgesteld. In totaal gaat het om 49 voorschriften in drie verschillende risicocategorieën: low, medium en high risk. De aanbevelingen zijn vooral gericht op hygiëne en afstand houden van elkaar.

Een speciale health & safety officer moet op de set de veiligheid en voorschriften in de gaten houden. "Omdat we allemaal weten wat voor mierenhoop het kan worden op een set. Je moet het opvatten als een taak die gecombineerd kan worden met de rol van BHV-er. Als er maar iemand is die daar speciaal mee belast is", zegt Boonekamp.

Er wordt aan acteurs gevraagd om in de periode dat er opnames zijn terughoudend te zijn met contacten. "Zoals in het begin van de crisis: alleen contacten met gezinsleden. Het gaat ook niet alleen om acteurs, maar ook om presentatoren, reality-tv-deelnemers, juryleden etc", zegt Boonekamp.

Acteur Frank Lammers kan zich er niet veel bij voorstellen. "Ik denk dat ik de social distance manager heel snel van de set af zou bonjouren. Iemand met een meetlint die tegen mij gaat zeggen dat ik anderhalve meter weg moet blijven of te dicht bij sta, die bijt ik zijn hoofd eraf, denk ik."

Lammers, die de hoofdrol speelt in de quarantainekomedie 'Groeten van Gerri', heeft zo zijn bedenkingen bij het protocol. "Ik weet niet of je hier energie in moet steken. Ik ben blij dat iemand het gedaan heeft, maar net zoals bij kappers is het verschrikkelijk moeilijk om anderhalve meter uit elkaar te blijven. Bij het acteren valt er nog een mouw aan te passen. Doen we maar geen seksscènes, prima, toch al niet mijn grootste hobby, maar je staat snel naast elkaar. Ik geloof niet in een protocol daarvoor."

Met z'n allen in quarantaine

Filmproducent Sander Verdonk vindt het protocol een goede stap voorwaarts, maar ook hij ziet de problemen op een anderhalve-meter-filmset. "We zouden nu een film draaien die zich afspeelt in een Jordanees café. Met veel gehuil en geknuffel. Een moeilijke plek met veel mensen dicht op elkaar. Dat is voor de camera lastig."

Zijn collega's die commercials maken, werken met schermen die ze in de montage digitaal weghalen zodat mensen in de opnamen dichter bij elkaar kunnen staan. "Je zou in theorie - zoals in scheepvaart - ook twee weken met z'n allen in quarantaine kunnen gaan en dan daarna alles doen binnen anderhalve meter. Maar dat is lastig en kostbaar."

Voor de toekomst weet Verdonk niet wat hij kan verwachten. Hij hoopt dat de overheid zal helpen om verzekeraars over de brug te krijgen. "In dit vacuüm is het nu moeilijk werken. En eigenlijk weten we niet zo goed waar we over drie maanden naar kijken of over een jaar en of we dan nog steeds op anderhalve meter staan. Maar kun je je verhalen daarop aanpassen? Dat is wel een uitdaging."