Interesse van grote farmaceuten in Nederlandse vondst tegen corona-infectie

Het nieuws van de vondst van een antilichaam tegen het coronavirus kwam half maart al naar buiten. Bosch deed samen met mede-onderzoeker Frank Grosveld van het Erasmus MC en een team van internationale wetenschappers onderzoek. Ze publiceerden hun bevindingen onlangs in het gerenommeerde vakblad Nature.

Nu zit het middel nog in het stadium van proefdieronderzoek. Als dat goede resultaten oplevert "kunnen we, volgens de meest gunstige prognose, op kleine schaal patiënten, die daarvoor toestemming geven, binnen zes maanden behandelen", zegt Bosch.

Volgens hoofdonderzoeker Berend Jan Bosch is er interesse van een twee à drie grote commerciële partijen die miljoenen willen steken in de ontwikkeling. Het patent blijft in handen van de onderzoekers. "Maar zo'n bedrijf kan daar een licentie op nemen zodat dit antistof in de kliniek terecht kan komen."

Het antilichaam dat de onderzoekers van Universiteit Utrecht en ErasmusMC vonden, kan een infectie door het coronavirus stoppen. Om er een medicijn van te maken en het op grote schaal te produceren, is samenwerking met een farmaceut nodig.

Het belang van een Nederlands onderzoek naar een antilichaam tegen het coronavirus wordt steeds duidelijker. Inmiddels zijn grote farmaceuten geïnteresseerd in de Nederlandse vondst.

Voorsprong

Het antilichaam was overgebleven van eerder onderzoek naar andere coronavirussen zoals het SARS- en MERS-virus. Het lag nog in de vriezer op de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Bosch: "Daar zijn we mee aan de slag gegaan en toen bleek dat een van die antistoffen niet alleen aan het coronavirus kan binden, maar ook de infectie van cellen kan blokkeren."

Omdat er een oude collectie voorradig was, hebben de Nederlandse onderzoekers een voorsprong op hun internationale vakgenoten. Pas geleden werd bekend dat er ook in Israël een antilichaam is gevonden, "maar daar lopen ze zo'n drie maanden achter op ons", zegt Bosch.

Uiteindelijk hoopt Bosch dat het middel op twee manieren te gebruiken is. "Enerzijds als medicijn voor coronapatiënten en anderzijds voor mensen die nog niet ziek zijn. Die kun je voorbehandelen met het antistof zodat ze beschermd worden op het moment dat ze blootgesteld worden aan het virus. Dus ter preventie voor mensen die tot een risicogroep behoren."

Mocht er volgend jaar een vaccin zijn, is het Nederlandse middel nog steeds van waarde, verwacht Bosch. "Niet iedereen reageert even goed op een vaccin. Ook zijn er mensen met onderliggende ziektes die überhaupt geen antistoffen aanmaken."