Met plexiglas voor de klas: 'We voelen ons een beetje een proefkonijn'

En dan zijn er nog de klachten van bezorgde ouders. "Daar praten we dan over om te kijken of we die zorgen weg kunnen nemen."

Schooldirecteur Ella Rietvelt van de Nautilus in Amsterdam heeft nog nooit zo'n drukke vakantie gehad. "We moeten zoveel regelen. De noodopvang voor vitale beroepen gaat door dus moeten we een andere looproute uitstippelen." Maar ze heeft ook nog veel vragen: waar worden de kinderen opgehaald voor de naschoolse opvang? Mogen de kinderen naar buiten, en waar dan? "Het is heel druk, maar we gaan het allemaal voor maandag regelen."

Vader Jos van Lingen (59) heeft zo'n gesprek al met deze directeur gevoerd, maar is niet overtuigd. "Mijn zoon blijft thuis. Ik ben papa alleen, heb de zorg voor mijn ouders in de 80 en heb een jonge jongen waar ik voor zorg. Ik kan het risico niet lopen. Wie gaat er voor mijn jongeman zorgen als ik onderuit ga?" Van Lingen had liever gezien dat er door werd gegaan met online lesgeven en dat de zomervakantie wordt verkort. "Het is een experiment met kinderen, meesters en juffen. Het is van de gekke gewoon!"

Ook bij christelijke basisschool De Spiegel in Dalfsen zijn nog veel vragen. "We hebben het idee dat we een soort proefkonijn zijn", zegt leerkracht Joan Kruithof. Ze heeft een plexiglasscherm besteld om die voor haar stoel neer te zetten en mee te nemen naar de tafel van kinderen. "Alleen één probleem: het scherm wordt pas 18 mei geleverd."

Agressiever beleid

Rosanne Hertzberger is microbioloog en columnist en vreest vooral dat er geen goed plan ligt nu de scholen weer opengaan. "Mijn 4-jarige gaat volgende week weer naar school. Ik ben niet bezorgd om hem, maar wel om leerkrachten en alle andere kwetsbaren in de schil rondom scholen. Er is geen duidelijk beleid. Is het testen op grote schaal wel te realiseren? Gaat de GGD contactonderzoek doen als blijkt dat iemand in de klas covid-19 heeft? En gaat dan de hele klas in quarantaine? Of wachten we gewoon weer af? Het beleid mag een stuk agressiever."

Directeur Ella Rietvelt gaat ervan uit dat zij de GGD kan bellen als er iemand ziek is. "Maar om u de waarheid te zeggen: er verandert bijna elke dag wat in de protocollen."

De GGD laat weten dat het wel degelijk goed is voorbereid op de heropening van de scholen. Als een leraar is besmet wordt contactonderzoek gedaan, zegt de dienst. Alle ouders van de kinderen krijgen een brief met informatie op maat. Dit kan bijvoorbeeld gaan over hoelang een kind thuis moet blijven en op welke klachten je als ouder moet letten.