Als blinde op anderhalve meter in de bus, hoe doe je dat?

Marlies Karman is helemaal niet blij met de versoepeling van de maatregelen. Ze heeft taaislijmziekte en loopt via haar gezin door de versoepeling meer kans op besmetting. "Mijn zoons of man kunnen kan het virus meenemen. Eén van de opties is dat ik me ga afscheiden van mijn gezin. Dat is heel heftig." Haar hoop was dat de versoepeling pas in zou gaan als het veilig genoeg zou zijn. "Dan komt er ook ruimte voor kwetsbaren. Er is een andere keuze gemaakt. Onze grote zorg is dat de besmettingen weer zoveel zullen toenemen dat het voor ons te lastig blijft. Er wordt makkelijk gezegd: we moeten de kwetsbaren beschermen maar dat moeten we zelf doen. Sowieso worden jongere kwetsbare mensen met een gezin minder vaak genoemd."