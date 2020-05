Illegaal en door corona geen werk: 'Hoe komt mijn familie aan geld?'

Betonvlechters, schoonmakers, afwassers en kindermeisjes. Het zijn een aantal beroepen waarin mensen die zonder geldige papieren in ons land verblijven, toch werk vinden.

Het zou onmogelijk moeten zijn om als illegale migrant in Nederland te werken en te leven. Zonder bsn-nummer kan je geen bankrekening openen, geen huis huren en geen ziektekostenverzekering afsluiten. Toch weten de 60.000 tot 130.000 illegalen in Nederland te overleven en hebben ze vrijwel allemaal een vorm van werk.

Maar corona maakt ook voor hen alles anders. De sectoren waarin veel mensen zonder papieren werken, liggen plat. Zoals de horeca, delen van de bouw en zeker de schoonmaak.

Veel thuis, dus geen hulp nodig

Volgens vakbond FNV zijn naar schatting 75.000 illegalen werkzaam in de huishouding. De mensen bij wie zij werken zijn door corona vaak veel meer thuis, en hebben daarom geen hulp meer nodig. Of ze zijn bang dat hun hulp zelf corona heeft. De vakbond maakt zich zorgen en pleit voor een regeling om mensen zonder verblijfstatus beter te beschermen.

Daar komt nog eens bij dat illegalen nu geen kant op kunnen. Zelfs als ze vrijwillig terug willen keren, zijn er nu geen of te dure vluchten naar hun land van herkomst.

Wij spreken in onderstaande video een schoonmaakster die nu zonder werk zit. "Ik maak me zorgen. Ik heb rekeningen die ik moet betalen en een familie in mijn thuisland die ook geld nodig heeft." En we gaan op pad met artsen die veel angst en onwetendheid zien bij illegalen over corona: