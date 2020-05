Verdachten niet vervolgd vanwege coronacrisis

Tot vorige week hebben verschillende parketten van het Openbaar Ministerie zelfstandig zaken geseponeerd, waarbij ze verwezen naar de coronacrisis. De afgelopen weken zijn er duizenden rechtszaken blijven liggen, omdat de rechtbanken vanwege het coronavirus hun deuren hebben gesloten.

Haye Blaauw is een van de advocaten die via een brief op de hoogte werd gesteld van het 'corona-sepot', zoals hij dat zelf noemt. "Er staat in dat er nog eens naar de zaak van mijn cliënt is gekeken en dat er is besloten om de vervolging stop te zetten in verband met de coronamaatregelen."

Blaauw legt uit dat het gaat om een "recente hennepzaak" die voor de politierechter zou komen. "De zitting stond oorspronkelijk ergens in april gepland. De zaak gaat nu helemaal niet door. Ik vraag me af of dat zorgvuldig is. Bovendien voelt het nu alsof de zaak niet af is."