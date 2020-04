Corona-dilemma: wel of niet je demente moeder in huis?

De zorg voor moeder Ria is zwaar. "Ik kan haar geen seconde alleen laten. Want het is wel een grote baby waar ik non-stop voor moet zorgen."

De afdeling van haar moeder is een cohortafdeling geworden, een verpleegafdeling die is ingericht voor patiënten met een bewezen infectie van het coronavirus. Dat betekent dat patiënten bij elkaar verblijven.

"Het is een immorele keuze die ik moet maken", zegt ze. Het kan heel lang duren voordat er voor haar moeder weer plaats is in het verpleeghuis, als haar dochter haar niet terugbrengt. "Maar als ik haar terugbreng, jaag ik haar de dood in."

"Mijn moeder is tien dagen geleden bij ons in huis gekomen", vertelt Rathje. "Afgelopen zondag was er de eerste besmetting, nu zijn meerdere mensen besmet. Maar als ik haar maandag niet terugbreng, is zij haar plek kwijt."

Inge Rathje heeft haar demente moeder Ria in huis genomen, uit angst voor een corona-besmetting. Nu blijkt dat er in het verpleeghuis van haar moeder inderdaad bewoners zijn besmet.

Het verpleeghuis begrijpt het dilemma, maar kan niet beloven dat de kamer van Ria Rathje beschikbaar blijft vanwege de wachtlijsten en de druk vanuit ziekenhuizen om corona-patiënten op te nemen.

"We begrijpen absoluut dat de dochter van deze bewoner erg bezorgd is. Het liefst raden we het af om iemand in huis op te nemen, want iemand wordt niet zo maar opgenomen in het verpleeghuis. Maar we begrijpen het ook zó goed als je zo'n beslissing maakt", zegt Katinka van Boxtel van zorggroep Archipel.

"We volgen de landelijke richtlijnen. Toen dit verzoek kwam, hebben we ook direct contact opgenomen met het zorgkantoor om te bespreken wat exact wel kan en wat nou niet. We hebben de dochter goed geïnformeerd over de gevolgen van zo´n beslissing en hoe zwaar dat zou kunnen zijn. Mensen zijn zo bang voor corona dat ze bereid zijn om alle risico´s van iemand naar huis halen toch te nemen", aldus van Boxtel

Enorme klus

"Ik kan het hier thuis wel alleen, maar ik heb wel hulp nodig", zegt Rathje. "Bijvoorbeeld dat mijn douche wordt verbouwd zodat ik haar makkelijker kan douchen. Als ik boodschappen ga doen, moet ik mijn moeder meenemen in de auto."

Conny Helder, voorzitter van Actiz, de brancheorganisatie van verpleeghuizen, krijgt vaker vragen van mensen in dezelfde situatie. "Mensen zijn bezorgd, dat is logisch. Of er nou wel of geen besmetting in zo'n huis is. Tegelijkertijd realiseren veel mantelzorgers zich dat het een enorme klus is."

Actiz ontmoedigt mensen met plannen om ouderen uit het verpleeghuis in huis te nemen. "We vinden het niet verstandig", zegt Helder. "Bovendien: als mensen onder de wet zorg en dwang zijn opgenomen, dan blijft het verpleeghuis verantwoordelijk. En in een regio waar de nood erg hoog is, wachten veel mensen op een verpleeghuisplek. En ik kan me voorstellen dat het moeilijk is om zo'n plek dan open te houden."

