Psychische druk op de IC: 'Er zijn momenten dat de tranen me in de ogen springen'

De druk op de ziekenhuizen is door de coronacrisis enorm. Voor patiënten is de impact van een opname op de intensive care groot, maar ook artsen en verpleegkundigen, die normaal gesproken niet op de IC werken, ervaren grote emotionele druk.

Er zijn patiënten die ik nog nooit wakker heb gezien, zegt plastisch chirurg Edin Hajder van Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam. "Je moet je voorstellen dat ze op hun buik liggen, met hun gezicht van je afgedraaid. Dat ben ik absoluut niet gewend."

Sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland is zijn afdeling gesloten voor niet-urgente zorg. "Ik voelde me nutteloos thuis. Toen ik wist dat ze mensen nodig hadden, wilde ik heel graag helpen. Tijdens mijn opleiding heb ik drie maanden op de IC gestaan. Ik heb hier examen voor gedaan, maar dat is voor mij wel vijf jaar geleden."

Tranen in de ogen

IC-verpleegkundige Rowan Marijnissen werkt in het ziekenhuis waar de eerste coronapatiënt werd geconstateerd, het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. "Ik werk sommige weken zes van de zeven dagen en sta fulltime aan het bed. Het is druk, maar ik ga dit volhouden zo lang het nodig is."

Normaal gesproken laat Marijnissen haar werk achter zich als ze naar huis gaat. "Maar als ik nu in auto stap en de radio aanzet, dan is het weer corona. Er gebeurt zoveel op de intensive care, er zijn momenten dat de tranen me in de ogen springen."

Laatst had ze een patiënt die na twee dagen kunstmatig in slaap werd gebracht voor de beademing. "Hij vroeg me eerst nog of ik zijn vrouw wilde bellen en wilde zeggen dat hij van haar houdt. Ik ben dan misschien wel de laatste persoon die hij ziet die deze boodschap kan doorgeven", vertelt Marijnissen geëmotioneerd.

Plastisch chirurg Hajder herkent het. Het raakt ook hem erg, als patiënten vlak voor de kunstmatige slaap vragen of ze het zullen overleven. "Ik zeg dan dat ik mijn best ga doen, meer kan ik niet zeggen."