Artsen komen met steunfonds voor zorgpersoneel bij ziekte of overlijden

Vijftigduizend euro bij overlijden en dertigduizend in geval van arbeidsongeschiktheid door een IC-opname. Twee artsen van het UMC Utrecht hebben een steunfonds opgezet voor zorgverleners die intensief werken met covid-19-patiënten. Hun nieuwe Stichting Zorg na Werk In Coronazorg (ZWIC) moet voorkomen dat verpleegkundigen en ambulancepersoneel zich zorgen moeten maken over de financiële gevolgen voor henzelf of nabestaanden als ze zélf arbeidsongeschikt worden of komen te overlijden. Het geld moet komen van overheid, organisaties, bedrijven en burgers. Twee jaar ondersteuning Het zorgpersoneel dat dag in dag uit corona-patiënten verpleegt, loopt zelf een risico om besmet te raken, benadrukken de twee oprichters van ZWIC, orthopedisch chirurg Sander Muijs en traumachirurg Marijn Houwert. Op basis van ziekte- en sterftecijfers van zorgmedewerkers in het buitenland, schatten zij dat in Nederland mogelijk vierhonderd zorgmedewerkers op een IC terechtkomen. Zo'n honderd professionals zouden zelfs kunnen overlijden.

Muijs en Houwert vroegen zich af of Nederland wel goed voldoende zorgt voor alle collega's in de frontlinie. "Een operatie-assistent met wie ik samenwerkte, zei tegen mij: wat als ik zelf ziek word? En dat zette me aan het denken," aldus Muijs. Samen schreven ze een blog over het onderwerp in vakblad Medisch Contact waar honderden reacties op volgden. Daarop besloten ze zich in te zetten voor een steunfonds. Hun doel is om het steunfonds zodanig te vullen dat zorgmedewerkers in ziekenhuizen en nabestaanden twee jaar lang financieel kunnen worden ondersteund. Het salaris van zorgpersoneel is ontoereikend om alle doorlopende kosten te betalen in geval van blijvende ziekte of sterfte. Omdat artsen veel meer verdienen, is de buffer bij deze groep veel groter en is een extra vergoeding voor hen niet onmiddellijk nodig.

“ Het is wel heel fijn voor de gezinnen die hier mee te maken gaan krijgen. Verpleegkundige Emilie Hoeks-Mol