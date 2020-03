Zorgpersoneel loopt risico: 'Je zet jezelf een beetje op de achtergrond'

"Dat is erg veel", zegt arts Jaap Driest, voorzitter van de medische staf van het ziekenhuis. "Het heeft er waarschijnlijk mee te maken dat er een patiënt met corona was opgenomen toen er nog niet getest werd op het virus. Die heeft mensen om zich heen besmet, en daar vallen zorgverleners het eerste onder."

In Nederland kunnen de ziekenhuizen de werkroosters vooralsnog rond krijgen. Maar dat wordt wel steeds lastiger. Zo ook in het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk, waar negen patiënten liggen die positief getest zijn op corona. Maar liefst 24 medewerkers hebben er het virus opgelopen. Die zitten allemaal ziek thuis.

Ziekenhuizen in het hele land zetten zich schrap voor een verwachte grote toename in het aantal coronapatiënten komende week. Het zorgpersoneel dat deze patiënten dag in dag uit verpleegt, loopt zelf een risico om besmet te raken. In Italië zijn al grote aantallen zorgmedewerkers besmet met corona, een aantal is er zelfs aan overleden.

Machteloos

Naar omstandigheden gaat het goed met de 24 zieke collega's, vertelt verpleegkundige Sabine Jurgens. "Ze hebben hoge koorts en een drukkend gevoel, wat de meeste mensen hebben die het oplopen. Wel voelen ze zich machteloos thuis. Ze willen graag komen helpen."

Het ziekenhuis kan hun hulp eigenlijk heel goed gebruiken, zegt Jurgens. "Per dag wordt er een rooster gemaakt, en daar vallen soms weer mensen van af. Het is all hands on deck om het rooster rond te krijgen."

Driest beaamt dat. "We zijn continue aan het kijken of we de verpleegkundigenzorg nog kunnen bieden. We hebben gevraagd of mensen in hun omgeving iemand kennen met een BIG-registratie, wat je nodig hebt om als verpleegkundige aan het werk te kunnen. Laat ze zich melden, dan kunnen we hen achter de hand houden voor als het nodig is."