Kan de Nederlandse economie zonder KLM?

Bijna de hele KLM-vloot staat aan de grond op thuisbasis Schiphol. Het bedrijf zit in zwaar weer en kan daar niet alleen uitkomen. Een miljardenlening moet luchtvaartcombinatie Air France-KLM door de crisis trekken: voor de KLM 2 miljard euro aan steun en voor Air France 4 miljard euro, naar verluidt.

Het kabinet noemt de KLM een vitaal bedrijf voor de Nederlandse economie. Het meest waarschijnlijke scenario dat nu wordt genoemd is dat Air France een lening krijgt die wordt gegarandeerd door de Franse overheid en KLM een lening gegarandeerd door de Nederlandse overheid. Dat komt dan naast de andere steunmaatregelen die onder meer aan KLM zijn toegezegd, op het vlak van bijvoorbeeld loonbetaling.

Hollands Glorie

Zouden de leningen uniek zijn? Niet als je het vergelijkt met de steun aan de banken tijdens de bankencrisis, zegt econoom Mathijs Bouman. "Dat was zowel een gift als een lening en ging om veel meer geld. Maar dit is wel een hele andere sector, de luchtvaart is heel lang semi-overheid geweest. En Schiphol is nog steeds grotendeels in handen van de overheid."

Hoe erg zou het voor Nederland zijn als KLM het niet zou redden? "Als je geen KLM hebt, heb je geen Schiphol, en andersom. Strategisch gezien is een vliegveld als Schiphol interessant. En daarnaast is KLM ook Hollands Glorie", zegt Bouman. "Het is niet voor niks dat opkomende grootheden als Qatar niet alleen een luchtvaartmaatschappij maar meteen ook een grote luchthaven (hub) oprichten. Die combi is historisch sterk."