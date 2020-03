Aboutaleb wil middelen voor handhaving corona-regels: 'Contactverbod in beeld'

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb wil van het kabinet meer middelen krijgen om de corona-maatregelen en -adviezen te kunnen handhaven. Dat zei hij in Nieuwsuur.

Morgen overleggen burgemeesters hierover met het kabinet. Een contactverbod zoals dat in Duitsland gaat gelden ligt mogelijk op tafel, zei Aboutaleb. Dat zou inhouden dat niet meer dan twee personen buiten bij elkaar mogen zijn. "Het zou een afschuwelijke maatregel zijn, maar als dit soort oproepen en maatregelen niet helpt, zou dit in beeld kunnen komen."

'Waanzinnig veel ellende'

In de strijd tegen het coronavirus adviseert de overheid Nederlanders om zoveel mogelijk binnen te blijven en minstens anderhalve meter afstand te houden van anderen. In Rotterdam hield niet iedereen zich daar vandaag aan, volgens de burgemeester. "Het beeld dat ik terugkreeg van politie, Veiligheidsregio en stadstoezicht is dat mensen redelijk thuisblijven, maar niet zoals ik had gewild. Ik vind het zorgwekkend."

"Als dertig procent de aanwijzingen niet volgt, kan dat voor waanzinnig veel ellende zorgen. Er is een vorm van nonchalance, 'het zal mij niet overkomen', bij vooral jonge mensen die in groepsverband aan het sporten zijn. Het is onzorgvuldig en ongedisciplineerd gedrag."

Trucje om strand te sluiten

Om samenscholingen te voorkomen sloten veel burgemeesters vandaag stranden en speeltuinen, al hebben zij daar "geen echte wettelijke basis voor", aldus Aboutaleb. "We hebben niet gezegd 'verboden om de stranden te betreden', maar 'dringend advies om huiswaarts te gaan'. Dan verzinnen we ook nog het trucje om parkeerplaatsen af te sluiten om te ontmoedigen naar het strand te gaan."

"Zo moet het natuurlijk niet, Je moet als gemeente ook via de voordeur kunnen zeggen 'je mag daar niet komen'."

Daarom pleiten hij en andere burgemeesters morgen bij het kabinet voor extra middelen om als gemeenten de RIVM- en overheidsadviezen beter te kunnen handhaven. Over of het sluiten van winkels een optie is, zegt Aboutaleb: "Alle opties die bij kunnen dragen aan beter handhaafbaar gedrag van onze burgers, met name die zich misdragen, zijn bespreekbaar."

Ook riep de Rotterdamse burgemeester alle burgers nog eens op niet naar buiten te gaan als het niet echt hoeft. "De premier heeft gesproken, de koning heeft gesproken, de burgemeesters spreken. Doe het jezelf niet aan, doe het de samenleving niet aan. Blijf thuis."

Eerder vandaag deed hij die oproep al op Twitter: