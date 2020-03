Door corona moeten wachten op je operatie: 'Dit is geen leven meer'

Voor Halmingh is dat een enorme tegenvaller. "Ik heb zoveel pijn dat ik alleen nog maar liggend mijn dag kan doorbrengen. Ik krijg al de maximale dosis pijnstilling. Ik zal mij dus moeten schikken in een uitzichtloze periode op bed." Ook de operatie voor het vervangen van zijn knie wordt uitgesteld.

Hans Halmingh (70) heeft een vergroeide hernia en kreeg een maand geleden van de neuroloog te horen dat hij met spoed geopereerd moest worden. Met veel pijnstilling wacht hij al vijf weken tot hij aan de beurt is. "Afgelopen week mailde mijn vrouw het ziekenhuis of mijn operatie nog wel door zou gaan vanwege de corona-uitbraak. Die mailde terug dat besloten is om alle niet-spoedeisende operaties uit te stellen. En mijn operatie is niet spoedeisend."

Ziekenhuizen, specialisten en huisartsen zeggen veel afspraken af om tijd en ruimte beschikbaar te houden om mensen te kunnen helpen bij wie het coronavirus is vastgesteld. In een enquête van de Patiëntenfederatie in samenwerking met Nieuwsuur geeft twee op de drie patiënten van wie een afspraak is afgezegd aan, dat het uitstellen van de behandeling of operatie gevolgen heeft. Voor een op de drie zelfs in redelijke tot sterke mate.

Driekwart van hen zegt dat het ziekenhuis geen informatie heeft gegeven over mogelijke gevolgen. Ook Halmingh is niet verteld wat er gaat gebeuren nu zijn operaties zijn uitgesteld. "De hernia is de afgelopen maand heel snel gegroeid, daarom zei de neuroloog ook: 'ik zet spoed achter deze operatie', maar dat is nu dus van de baan. Hoeveel verder kan een hernia nog groeien? Ik heb geen idee. Ik maak me ontzettend veel zorgen."

Wat is spoedeisend?

Halmingh is daarin niet de enige. Meer dan de helft (59 procent) van de enquête-deelnemers maakt zich zorgen nu de afspraak is afgezegd; hiervan maakt een kwart zich zelfs redelijk tot heel veel zorgen.

Bij de meeste zorginstellingen gaan alleen spoedeisende afspraken door. Maar wanneer is iets spoedeisend? Veel patiënten ondervinden nu al de gevolgen van hun afgezegde afspraken, zo blijkt ook uit deze (geanonimiseerde) reacties op onze enquête: