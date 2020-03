'Nood is hoog' voor beademingsapparatuur, hoe komen we aan nieuwe?

Met het toenemend aantal patiënten op de intensive care stijgt ook de vraag naar medisch apparatuur. In totaal zijn er volgens deskundigen op korte termijn zo'n duizend extra beademingsapparaten nodig om patiënten in kritieke toestand te kunnen behandelen. Maar waar halen we die apparaten zo snel vandaan of waar kunnen we er in korte tijd genoeg maken?

Bij het bedrijf Demcon in Enschede, waar ze beademingsmodules voor de IC ontwikkelen en produceren, is de vraag enorm. "Normaal maken we zo'n drie- tot vierduizend modules per jaar, en op dit moment hebben we aanvragen tot 30.000 stuks."

Directeur Dennis Schipper is daarom bezig met het opzetten van extra productielijnen. "Normaal maken we alleen het hart van de machine en niet het eindproduct, dat wordt door andere bedrijven gedaan." In samenspraak met het ministerie van VWS kijkt hij nu of ze zelf de machines kunnen gaan produceren.

"Ik denk dat we binnen twee à drie weken kunnen leveren, zo'n 25 tot 50 per week", schat Schipper in. Maar dat is voor alleen al de vraag in Nederland, zo'n duizend stuks, lang niet voldoende. En zijn bedrijf is het enige bedrijf in Nederland dat deze apparatuur maakt. "De nood is inderdaad erg hoog."

Een alternatief ontwikkelen

"Dit is een globaal probleem", zegt hoogleraar Jaap Harlaar van de TU Delft. "We zijn voor de productie van dit soort apparatuur afhankelijk van leveranciers van over de hele wereld, die ons onderdelen moeten leveren."

Samen met dertig klinische technologie studenten probeert Harlaar een nieuw beademingsapparaat te ontwikkelen. De dertig studenten zouden eigenlijk drie maanden stage lopen in verschillende ziekenhuizen, maar dat werd afgelast door de uitbraak van het coronavirus.

Op televisie hoorde Harlaar een noodkreet uit Italië: "Ze zeiden dat ze daar mensen van de beademingsapparatuur moesten afhalen en dat ze daar moeten kiezen wie er dood gaat, omdat er een tekort was aan apparaten."

De angst die daar uit sprak, motiveerde hem de dertig studenten uit te nodigen om mee te helpen aan het ontwikkelen van een simpel en relatief goedkoop beademingsapparaat. "We willen een soort noodapparaat ontwikkelen. Een beademingsapparaat dat in de basis voldoet om patiënten in leven te houden."

Goede oplossing

Het team van dertig studenten is vorige week begonnen en heeft onderzocht waaraan het apparaat moet voldoen. De planning is dat ze dit weekend het ontwerp afronden zodat ze volgende week kunnen beginnen aan het bouwen van een prototype. "Dan hopen we niet een echte beademingsmachine te hebben, dat is te ingewikkeld", zegt Harlaar.

Het nieuwe apparaat zal beperkte functionaliteiten hebben, die specifiek nodig zijn voor coronapatiënten. "Waarschijnlijk gaat het apparaat niet zo lang mee, maar we hopen dat het vanaf april een goede oplossing biedt voor deze patiëntengroep."