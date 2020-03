De uitzending van 19 maart

Komt de economie volledig tot stilstand? Dat het coronavirus de economie keihard raakt, is nu al duidelijk. Het verschil tussen een normaal draaiende economie, zoals nog maar een paar weken geleden, en één waarin een virus huishoudt, is enorm. Meer en meer gezonde bedrijven en organisaties in Nederland komen gedwongen stil te liggen. Ze maken nog wel kosten, zoals de huur van een pand en het salaris voor personeel, maar krijgen geen geld meer binnen. We praten vanavond over de gevolgen voor de economie met econoom Mathijs Bouman.

Verpleeghuizen op slot Om kwetsbare bewoners en het personeel te beschermen gaan meer en meer verpleeghuizen dicht voor bezoekers en familieleden. Wat betekent de sluiting van verpleeghuizen voor de bewoners, hun familie en voor het personeel?

Hoe gaat het met genezen coronapatiënten? Nieuwsuur heeft de afgelopen dagen gesproken met tientallen mensen die ziek zijn door het coronavirus. Veel van hen willen niet met hun volledige naam genoemd worden. Ze zijn bang voor de reacties en de gevolgen. Want ook al zijn ze beter, iedereen in hun omgeving is doodsbenauwd.