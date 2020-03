Banken geven MKB-bedrijven half jaar uitstel van aflossing leningen

Kleinere ondernemingen, met een financiering tot 2,5 miljoen euro, kunnen een half jaar uitstel krijgen van de aflossing van hun leningen. ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos hebben dat samen besloten.

Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken is de nood onder ondernemingen hoog. Om voor dat uitstel in aanmerking te komen, geldt wel dat de bedrijven in de kern gezond moeten zijn.

Geen maatregel voor consumenten

Bedrijven met een hogere financiering dan 2,5 miljoen euro kunnen geen aanspraak maken op deze maatregel. De banken zeggen dat ze de ontwikkelingen voor die groep in de gaten houden en waar nodig overleggen met het kabinet en toezichthouders.

De banken willen ook consumenten helpen die door de coronacrisis hun hypotheek niet meer kunnen betalen. Voor hen is geen gezamenlijke maatregel aangekondigd, maar zij kunnen contact opnemen met hun bank voor een "passende oplossing".

Banken onderdeel van de oplossing

Vanmorgen zei Kees van Dijkhuizen, topman van ABN Amro, al dat banken een verantwoordelijkheid hebben om klanten in deze tijd tegemoet te komen. "Vorige keer bij de crisis waren wij als banken onderdeel van het probleem. Op dit moment zijn wij nadrukkelijk onderdeel van de oplossing."

Dat zouden banken de komende tijd ook aankunnen. Volgens Van Dijkhuizen hebben de banken op dit moment genoeg kapitaal achter de hand en zou het geen enkel probleem zijn als de crisis drie tot zes maanden aanhoudt.