Topman ABN Amro: 'In deze crisis zijn banken deel van de oplossing'

De Nederlandse banken hebben genoeg vet op de botten om klanten tijdens de coronacrisis tegemoet te komen. Dat zei topman Kees van Dijkhuizen van ABN Amro vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal: "Vorige keer bij de crisis waren wij als banken onderdeel van het probleem. Op dit moment zijn wij nadrukkelijk onderdeel van de oplossing."

Ook als de crisis drie tot zes maanden aanhoudt, is dat voor de banken geen enkel probleem, zegt de topman. "We zijn op dit moment zeer sterk gekapitaliseerd, dus wij kunnen klanten daarmee helpen."

Uitstel, geen kwijtschelding

De bank krijgt veel telefoontjes van bedrijven die liquiditeitsproblemen hebben, maar ook van particulieren met vragen over bijvoorbeeld het aflossen van de hypotheek. ABN Amro wil die klanten tegemoet komen. "Het gaat om uitstel, niet om kwijtschelding", zegt Van Dijkhuizen.

Wie precies in aanmerking komt voor kredieten en uitstel van aflossingen is nog niet duidelijk. Daar komt de bank volgens Van Dijkhuizen zo snel mogelijk mee naar buiten. "Het moet ook uitvoerbaar zijn, daarover zijn we in gesprek met elkaar."

Eerst de brand blussen

Van Dijkhuizen is ook te spreken over het nieuwe plan van de Europese Centrale Bank om de economische gevolgen van de coronacrisis tegen te gaan. Inclusief eerdere aankondigingen pompt de ECB in totaal een biljoen euro (1000 miljard) in de economie. Daarmee wordt de rente op obligaties lager en wordt het goedkoper om kapitaal aan te trekken om economische problemen het hoofd te bieden.

Van Dijkhuizen vindt dat een goed plan, ook als dat op de langere termijn gevolgen heeft voor de economie. "Je moet er eerst voor zorgen dat de brand geblust wordt", zegt hij. "Bedrijven overeind houden en mensen helpen die in moeilijkheden zitten, dat staat voorop. Daarna moeten we dit weer opruimen."