Politie: 'Mensen houden zich goed aan de adviezen, we zijn voorbereid'

Er is voor de politie minder werk in het verkeer en de horeca. "Daardoor kunnen we makkelijker schuiven met capaciteit", zegt Daniel. Justitie blijft voorrang geven aan gewelds- en zedenzaken en de bescherming van kwetsbare mensen.

Hij omschrijft de situatie in het land als rustig. "Incidenten zijn op één hand te tellen. We kunnen mensen echt aanspreken op hun gezond verstand."

"Wij pakken nog steeds mensen op, bij dronkenschap en diefstal bijvoorbeeld. Maar in goed verleg met het OM stellen we uit wat we kunnen uitstellen. De keten is minder open omdat ook rechtbanken minder inzetbaar zijn", aldus Daniel.

Alleen verdachten van urgente ernstige strafbare feiten worden op dit moment aangehouden en mensen die op heterdaad worden betrapt. De minder ernstige zaken stelt de politie uit. "Maar uitstel is echter geen afstel", aldus Daniel.

Een speciaal draaiboek, in geval van een pandemie, dient als richtlijn voor de politie. "Dat draaiboek lag er al, en dat hebben we nu aangepast", zegt Max Daniel. Hij is één van de vier nationaal commandanten van de politie voor de coronacrisis en coördineert de landelijke politieoperaties.

Vooralsnog reageert Nederland goed op de coronamaatregelen. Mensen houden zich over het algemeen aan de adviezen. Dat zegt de Nationale Politie.

Daniel ziet ook wel profiteurs van de crisis. "Babbeltrucs bijvoorbeeld om pincodes te ontfutselen." Maar vooralsnog zijn het signalen, er zijn geen aantallen bekend. "We hadden in Druten wel een bruiloft met meer dan 100 man, die is beëindigd."

Korpschef Erik Akerboom zei vandaag dat juist nu het contact met burgers belangrijk is. "Het blijft belangrijk om de straat op te gaan. Ook nu zijn we als politie zichtbaar in de samenleving."

Het aantal zieken onder agenten is in deze periode zelfs lager dan normaal. Daniel: "Dat zegt nog niks, want hoe ontwikkelt het zich. Maar we plannen goed en volgen de regels van het RIVM werken politiemensen nu ook thuis. Die mensen blijven inzetbaar als ze niet zijn besmet."

Gezond verstand

Mocht het kabinet toch besluiten tot een lockdown, dan is de politie ook daar op voorbereid, zegt Daniel. "Noodverordeningen handhaven wij en daar bereiden we ons ook op voor. We zullen beginnen met mensen aanspreken op hun eigen gezond verstand."

Vooral het begrip bij mensen dat er sprake is van een gezamenlijke vijand, hoeft de politie niet uit te leggen. "Het wordt pas ingewikkeld als mensen het niet snappen. Nu snappen mensen de maatregelen, dat helpt. Als mensen de maatregelen niet meer snappen, wordt het lastig en ingewikkeld. Maar we blijven in alle situaties de sterke arm", aldus Daniel.