Grootschalig onderzoek met tbc-vaccin voor bescherming tegen coronavirus

Het vaccin zal aan vijfhonderd medewerkers worden gegeven, een tweede groep van vijfhonderd medewerkers krijgt een placebo. In beide groepen wordt nauwlettend gevolgd of het vaccin inderdaad zorgt voor betere bescherming tegen het coronavirus. Als het blijkt te werken, kunnen alle zorgmedewerkers het vaccin krijgen.

De academische ziekenhuizen in Nijmegen en Utrecht gaan op grote schaal een tbc-vaccin inzetten in een poging hun zorgmedewerkers beter te beschermen tegen het coronavirus. Dit maken de ziekenhuizen vandaag bekend.

Uit eerder onderzoek blijkt dat zo'n boost van het immuunsysteem wat meer bescherming tegen griep geeft. Maar het is niet bekend of dat ook voor andere infecties zoals corona geldt. "Dat is precies de reden van dit onderzoek", zegt Mihai Netea, hoogleraar experimentele interne geneeskunde aan het Radboudumc.

"Als er minder mensen uitvallen door ziekte in de gevaccineerde groep, dan is dat een bemoedigend resultaat."

Het Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen zegt dat de zorg in de knel kan komen doordat het coronavirus ziekenhuispersoneel infecteert. Met deze maatregelen hopen de ziekenhuizen hun personeel op de been te houden. Overigens kunnen ook andere ziekenhuizen aansluiten bij het onderzoek.