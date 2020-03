Waarschuwing uit epicentrum Bergamo: 'Nederland reageert veel te traag'

In het Italiaanse Bergamo zijn in korte tijd zo veel mensen aan corona overleden, dat het openbare leven er volledig tot stilstand is gekomen. De stad zit potdicht. De arts Ivano Riva definieert de situatie als "dramatisch". "We kunnen helaas zeggen dat we het epicentrum van coronabesmettingen in Lombardije zijn geworden."

Op 24 februari kwamen in Bergamo de eerste coronapatiënten op de intensive care terecht. Het ging om zeven personen. Riva: "Morgenochtend zitten we al op zeventig bedden voor zware corona-gevallen op de intensive care."

Nooit zag Riva, die ic-arts is, zulke grote aantallen zieken op de intensive care in zo'n korte tijd. "De laatste dagen zien we dat de gemiddelde leeftijd van patiënten die op de intensive care belanden gigantisch aan het dalen is. Patiënten zonder gezondheidsproblemen van 30, 40 jaar die moeten worden beademd."