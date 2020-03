Misbruik met burgerservicenummer: 'Laat arbeidsmigranten adres registreren'

Er moet snel iets gebeuren aan de wildgroei aan verstrekte burgerservicenummers (bsn) voor tijdelijke arbeidsmigranten. Dat vinden de politie, gemeenten en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Vorige week kwam naar buiten dat die instanties niet weten waar 2,3 miljoen tijdelijke arbeidsmigranten verblijven. Die onzichtbaarheid biedt mogelijkheden tot fraude en uitbuiting. De instanties willen daarom dat ook tijdelijke arbeidsmigranten verplicht een woonadres in Nederland registreren als ze een bsn-nummer aanvragen.

Die oproep deden ze woensdag tijdens een speciaal ingelaste bijeenkomst op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Daar waren zestig vertegenwoordigers van diverse instanties aanwezig, allemaal bezorgd over de makkelijke verstrekking van bsn-nummers.

Als een buitenlander naar Nederland komt voor werk of studie en van plan is maximaal vier maanden te blijven, moet hij zich melden bij een van de negentien loketten van de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Deze loketten vragen niet naar een woonadres in Nederland of wat iemand komt doen. Een bsn-nummer, nodig om salaris te ontvangen, is binnen een paar minuten beschikbaar. Het nummer blijft levenslang geldig.

Blackbox

De gemeente Westland, midden in het kassengebied, heeft zo'n RNI-loket, waar veel arbeidsmigranten zich laten inschrijven. "Na hun inschrijving verdwijnen ze in een soort blackbox. We weten niet of ze hier daadwerkelijk gaan werken, waar ze gaan werken, waar ze gaan wonen. En niemand controleert of ze na die vier maanden nog in Nederland zijn", zegt wethouder Albert Abee van de gemeente Westland.

Gemeenten weten zo niet of er een grote groep arbeidsmigranten in hun gemeente woont. "Op die manier betalen de mensen geen gemeentelijke belastingen. Maar het is ook heel gevaarlijk als er een ramp is. De brandweer kan dan ineens bij een grote brand stuiten op een grote groep bewoners in een verlaten pand, dat is levensgevaarlijk", zegt Abee.