Opnieuw fraude met UWV-uitkeringen: arbeidsmigranten onterecht in ziektewet

Hoe betrouwbaar zijn artsenverklaringen uit Oost-Europese landen? Om te onderzoeken hoe eenvoudig het is om in de ziektewet te komen, namen we de proef op de som met een verborgen camera:

De Pool Mikolaj Zajac, wiens bedrijf in opdracht van Poolse werkgevers tienduizenden zieke werknemers in Polen controleert, ziet geregeld gevallen van fraude. "We zien vrachtwagenchauffeurs die in Duitsland zijn ingehuurd en teruggaan naar Polen omdat ze ziek zouden zijn. Maar in Polen werken ze ook weer gewoon als chauffeur."

Vorig jaar kregen 1600 mensen die in Polen wonen een Nederlandse ziektewetuitkering. Ook kregen 150 Roemenen en dertig Bulgaren een Nederlandse ziektewetuitkering. Maar een aanzienlijk deel van die ziektegevallen is dubieus, vertellen uitzendbureaus, juridisch adviseurs en bronnen bij uitkeringsinstantie UWV aan Nieuwsuur.

Kerngezond de ziektewet in? Zo makkelijk is het

Die L4-verklaring van een Poolse arts stelde dat de werkneemster in kwestie depressief is. Maar van zijn contacten in Polen hoort Mostert een heel ander verhaal. De werkneemster blijkt niet echt ziek, ze doet alsof. "Wekelijks krijgen we ziekmeldingen binnen waarbij we ernstige bedenkingen hebben."

In het Westland werken tienduizenden arbeidsmigranten in de kassen, die met name uit Oost-Europa komen. Een deel van de mensen doet een beroep op een uitkering als ze worden ontslagen of ziek worden. Maar daarbij gaan ook dingen mis.

Een Nederlandse ziektewetuitkering is voor Poolse begrippen aantrekkelijk, aldus verzuimexpert Zajac. Het minimuminkomen in Polen is ongeveer 500 euro per maand, een Nederlandse ziektewetuitkering al snel het dubbele. "Bovendien combineren Poolse arbeidsmigranten een ziektewetuitkering uit het Westen vaak met een baan in eigen land, zodat ze een dubbel inkomen hebben. Er gaapt een kloof tussen de verschillende systemen in de EU", constateert Zajac.

Controle moeizaam

Hoe betrouwbaar zijn artsenverklaringen uit Oost-Europese landen? Zajac, die dus zieke Polen controleert, heeft daar geen hoge dunk van: "Dertig procent van de ziekmeldingen die wij controleren, is dubieus."

Het UWV moet ervoor zorgen dat uitkeringen terecht worden verstrekt. Maar zodra uitkeringsgerechtigden naar het buitenland vertrekken, wordt dat lastig.

Werknemers hebben volgens de EU-wetgeving veel vrijheid - ze mogen overal in de EU verblijven terwijl ze een uitkering krijgen - maar controle is moeilijk: mensen zijn telefonisch niet bereikbaar, of sturen moeilijk te controleren artsenverklaringen op. Controle in Polen zelf, door het UWV, is door de Poolse overheid verboden.

De instantie kan wel de Poolse overheid vragen om controles uit te voeren. Maar op de vraag of daarover afspraken zijn gemaakt, en wat die opleveren, geeft het UWV geen antwoord. Volgens Zajac heeft de Poolse overheid de handen al vol aan de eigen ziektewetuitkering. "Per jaar melden 20 miljoen Poolse werknemers zich ziek. Een enorm aantal. En slechts 500.000 meldingen worden gecontroleerd."

Slecht onderzoek

Een UWV-woordvoerder benadrukt dat slechts een klein aantal uitkeringen wordt uitgekeerd aan zieke werknemers in Polen. "1600 Mensen kregen vorig jaar een ziektewetuitkering in Polen, tegen honderdduizenden mensen in Nederland."