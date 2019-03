Opnieuw grootschalig misbruik met WW-uitkeringen door Polen

De Nederlandse overheid is op zijn zachtst gezegd niet blij met de exportregeling. In een lobbydocument dat Nieuwsuur in handen kreeg, schrijven ze dat van de 4462 mensen die in 2016 hun uitkering exporteerden, maar 21 mensen werk vonden binnen drie maanden. Dat is 0,5 procent. WW-ontvangers die in Nederland zijn, vinden veel vaker werk binnen die periode: 46 procent.

Handhaving

Nederland is een van de grootste exporteurs van WW-uitkeringen binnen de EU. Alleen Duitsland exporteert iets meer uitkeringen. Hoewel Nederland het land is dat de uitkeringen betaalt, ligt de handhaving in handen van Polen. De werkzoekende moet zich volgens de EU-regels houden aan de verplichtingen van de lidstaat waar naar werk wordt gezocht.

In het geval van Polen betekent dat dat werkzoekenden zich maandelijks moeten melden bij het arbeidsbureau en ze al het door hen aangeboden werk moeten accepteren.

Als ze zich niet aan de Poolse regels houden, zou Polen Nederland moeten informeren. Nederland kan dan de uitkering stopzetten. Maar, ondanks herhaalde vragen van Nieuwsuur aan beide landen, kunnen ze geen cijfers verschaffen van óf en hoe vaak dit ook werkelijk gebeurt.

Het UWV schrijft dat Nederland op basis van Europese wetgeving geen taak heeft in het controleren van het naleven van de verplichtingen. Nederland betaalt dus wel de uitkeringen, maar laat het handhaven over aan Polen.